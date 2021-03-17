Трійка лідерів не змінилася – це Google, Youtube та Facebook.

Український підрозділ маркетингової компанії Kantar оприлюднив топ найпопулярніших в Україні сайтів за лютий. Рейтинг містить 25 позицій.

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Як йдеться у повідомленні на сайті компанії, трійка лідерів не змінилася – це Google, Youtube та Facebook.

Як свідчить рейтинг, українці активно використовують інтернет-магазини та маркетплейси, а також шукають в мережі роботу.

Значні позиції в рейтингу посідають ЗМІ. Четвірка найпопулярніших новинних ресурсів, які потрапили до ТОПу, виглядає так: Pravda.com.ua (12-те місце), Unian.net (20-те місце), 24tv.ua (23-тє місце), Tsn.ua (25-те місце).

Водночас, заборонена в Україні російська соцмережа «Вконтакте» втрачає популярність. В лютому вона опинилась за межами рейтингу.

Дослідження об’єднує дані з 3-х джерел: лічильники, інтегровані в сайти; лічильники у фреймі банерної мережі, та дані від респондентів зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу.

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Автор: Дмитро Захаров