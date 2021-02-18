Марсохід сів у кратері Єзеро - запланованій точці посадки.

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) посадило марсохід Perseverance ("Наполегливість") на поверхню Марса.

Про це повідомили на сайті NASA.

Марсохід сів у кратері Єзеро - запланованій точці посадки. У NASA додали, що марсохід "живий", тобто передає сигнали на Землю.

Уже з'явилися перші фото, зроблені марсоходом на Червоній планеті.

Colorized versions of the screen captures of @NASAPersevere's first images after its successful landing on Mars #CountdownToMarspic.twitter.com/ywJAbSvPnz — Jason Major (@JPMajor) February 18, 2021

Це вже п'ятий успішно запущений марсохід США - він продовжить геологічні дослідження своїх попередників.

Марсохід NASA Perseverance: що відомо

Після успішного приземлення марсохід приступить до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марсу, оцінки його природних ресурсів та ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча науковці сподіваються продовжити її термін.

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономної навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом в дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

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Автор: Олег Давигора