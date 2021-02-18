Національне аерокосмічне агентство США (NASA) посадило марсохід Perseverance ("Наполегливість") на поверхню Марса.
Про це повідомили на сайті NASA.
Марсохід сів у кратері Єзеро - запланованій точці посадки. У NASA додали, що марсохід "живий", тобто передає сигнали на Землю.
Уже з'явилися перші фото, зроблені марсоходом на Червоній планеті.
Colorized versions of the screen captures of @NASAPersevere's first images after its successful landing on Mars #CountdownToMarspic.twitter.com/ywJAbSvPnz— Jason Major (@JPMajor) February 18, 2021
Це вже п'ятий успішно запущений марсохід США - він продовжить геологічні дослідження своїх попередників.
Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi— NASA (@NASA) February 18, 2021
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Марсохід NASA Perseverance: що відомо
Після успішного приземлення марсохід приступить до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марсу, оцінки його природних ресурсів та ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча науковці сподіваються продовжити її термін.
Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономної навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.
У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом в дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.
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