Південна Корея провела випробувальний пуск балістичної ракети з підводного човна (БРПЧ) на тлі ескалаційних дій Пхеньяна.
Про це повідомляє Yonhap.
Ракету водотоннажністю у 3 тисячі т запустили з випробувального центру ADD Anheung у Південному Чхунчхоні. БРПЧ пройшла заплановану відстань й потрапила у точну ціль.
В країні зазначили важливу роль ракет у стримуванні загроз з боку КНДР й у підтримці національної безпеки.
Читайте такожЦивільна місія від компанії "SpaceX" відправиться на орбіту: що чекає космічних туристів (відео)Раніше на ADD провели кілька випробувань БРПЧ з наземними та водними резервуарами, зокрема такими, що катапультують.
Південна Корея – сьома у світі країна, що має можливість випробувати такий тип зброї у польових умовах.
Випробування БРПЧ Південної Кореї відбулося на тлі запуску кількох балістичних ракет КНДР, які пролетіли близько 800 км у бік Японського моря.
Прем’єр Японії вже висловив свій рішучий протест у відповідь на дії Пхеньяна.
Аналітики вважають, що ці ракети можуть стати першою подібною зброєю в країні, котра володіє ядерним потенціалом.
КНДР неухильно розвиває свою збройну програму на тлі протистояння через переговори, спрямовані на ліквідацію цих програм й програм створення балістичних ракет в обмін на послаблення санкцій США.
Переговори знаходяться у глухому куті з 2019 року.
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