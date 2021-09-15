Випробування БРПЧ Південної Кореї відбулося на тлі запуску кількох балістичних ракет КНДР.

Південна Корея провела випробувальний пуск балістичної ракети з підводного човна (БРПЧ) на тлі ескалаційних дій Пхеньяна.

Про це повідомляє Yonhap.

Ракету водотоннажністю у 3 тисячі т запустили з випробувального центру ADD Anheung у Південному Чхунчхоні. БРПЧ пройшла заплановану відстань й потрапила у точну ціль.

В країні зазначили важливу роль ракет у стримуванні загроз з боку КНДР й у підтримці національної безпеки.

Читайте такожЦивільна місія від компанії "SpaceX" відправиться на орбіту: що чекає космічних туристів (відео)Раніше на ADD провели кілька випробувань БРПЧ з наземними та водними резервуарами, зокрема такими, що катапультують.

Південна Корея – сьома у світі країна, що має можливість випробувати такий тип зброї у польових умовах.

Випробування БРПЧ Південної Кореї відбулося на тлі запуску кількох балістичних ракет КНДР, які пролетіли близько 800 км у бік Японського моря.

Прем’єр Японії вже висловив свій рішучий протест у відповідь на дії Пхеньяна.

Аналітики вважають, що ці ракети можуть стати першою подібною зброєю в країні, котра володіє ядерним потенціалом.

КНДР неухильно розвиває свою збройну програму на тлі протистояння через переговори, спрямовані на ліквідацію цих програм й програм створення балістичних ракет в обмін на послаблення санкцій США.

Переговори знаходяться у глухому куті з 2019 року.

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Автор: Яна Ставська