Астрономи виявили найшвидшу зірку у Чумацькому Шляху

Вона рухається в 100 000 разів швидше, ніж літак.

Астрономи виявили найшвидшу з відомих зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях, вона обертається навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики.

Як пише The Guardian, зірка, що отримала назву S301, рухається зі швидкістю близько 25 000 км на секунду, що в 100 000 разів швидше, ніж комерційний літак. Це також найближча з відомих зірок до центральної чорної діри Чумацького Шляху, Стрільця A*.

"Особливість цієї зірки полягає в тому, що вона обертається навколо Стрільця A* по дуже тісній орбіті, здійснюючи повний оберт лише за 8,7 років, і наближається до чорної діри на відстань, що в 12 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. Це безпрецедентно", – сказав аспірант Інституту позаземної фізики ім. Макса Планка (MPE) у Гархінгу, Німеччина, Фелікс Манг.

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Це відкриття дає астрономам новий спосіб вивчення чорної діри. Загальна теорія відносності передбачає, що чорна діра тягне за собою простір-час. Це спотворення має поступово змінювати орбіту S301 – оскільки зірка наближається так близько до Стрільця A*, ці зміни можуть стати вимірюваними приблизно через десятиліття.

"Вперше ми зможемо безпосередньо виміряти обертання масивної чорної діри, що стане ключовою перевіркою теорії Ейнштейна", – сказав співавтор дослідження Стефан Гіллессен, також із Інституту Макса Планка.

Вчені змогли простежити орбіту S301 з 2017 року і, відстежуючи її до наступного найближчого зближення у 2031 році, сподіваються отримати достатньо даних.

Раніше астрономи виявили атмосферу на кам’янистій планеті за межами нашої Сонячної системи. Йдеться про планету LHS 1140b, яка обертається навколо невеликої холодної зірки типу M-карлик приблизно за 50 світлових років від Землі.

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