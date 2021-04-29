Поліція Нью-Йорка розпрощалася з роботизованим поліцейським собакою від Boston Dynamics Дігідогом.
Поліцейське управління повідомило, що розірвало контракт з компанією на оренду чотириногого робокопа, пише New York Post.
"Контракт розірвано, і собака буде повернута", - сказав прес-секретар поліції.
Рішення оголосили після того, зокрема, як відео з робопсом, працюючим на вулицях містах, завірусилися в соціальних мережах і викликали негативну реакцію користувачів. У мережі висловлювали побоювання, що роботів можуть використовувати проти людей, а те, що відбувається, порівнювали з антиутопічним серіалом "Чорне дзеркало".
Деякі поліцейські зазначають, що пес несправедливо був втягнутий у суперечки та став жертвою такої реакції.
Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH— THEE DON❤️🔥 (@1800SPOILED) April 12, 2021
Крім того, в лютому поліція Нью-Йорка перевіряла Дігідога в операції зі звільнення заручників у Бронксі. Тоді пес викликав несхвалення з боку місцевої влади. Частина політиків не підтримує ідею про те, щоб у поліції використовувалися роботи.
Читайте такожУ Франції робопес Boston Dynamics взяв участь у військових навчаннях (фото)Мер міста Білл Де Блазіо закликав поліцію Нью-Йорка "переосмислити" використання робота. У підсумку влада достроково розірвала договір про оренду з виробником робособак на суму 94 тис. дол., який повинен був закінчитися лише в серпні.
Прес-секретар мера Нью-Йорка Білл Нейдхардт заявив, що радий тому, що Дигідога більше не буде.
"Він моторошний, відштовхує і посилає невірний сигнал жителям Нью-Йорка", - висловився представник мера про робопса.
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