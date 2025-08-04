На борту також перебували криптомільярдер Джастін Сан і турецький бізнесмен Гекхан Ердем.

У неділю, 3 серпня, ракета New Shepard компанії мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin вивела екіпаж NS-34 із Західного Техасу в суборбітальний космічний політ. На борту, зокрема, перебував 80-річний мандрівник, пише The Independent.

До складу екіпажу NS-34 увійшли:

криптомільярдер Джастін Сан;

80-річний інвестор Арвіндер (Арві) Сінгх Бахал;

турецький бізнесмен Гекхан Ердем;

метеоролог Дебора Марторелл;

британець Лайнел Пітчфорд, який тридцять років керував притулком для сиріт у Непалі;

американський підприємець Джеймс (Джей Ді) Рассел.

Відомо, що Арвіндер (Арві) Сінгх Бахал відвідав 193 країни світу. Він давно заявляв про бажання вирушити в космос.

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У виданні додали, що криптомільярдер Джастін Сан 2021 року заплатив за своє місце на борту ракети 28 мільйонів доларів.

Суборбітальний космічний політ тривав 10 хвилин. Місія NS-34 стала 34-м польотом у межах програми New Shepard. Політ пройшов успішно.

Суборбітальні космічні польоти Blue Origin - інші новини

Нагадаємо, що у квітні 2025 року відома американська співачка Кеті Перрі побувала в космосі. Вона здійснила політ на ракеті New Shepard компанії Blue Origin Джеффа Безоса разом із журналісткою Лорен Санчез, кінопродюсеркою Керіаною Флінн, телеведучою Ґейл Кінг, екс-науковцем NASA в галузі ракет Айшею Боу і науковцем в галузі біоастронавтики Амандою Нгуєн.

Весь політ тривав 11 хвилин. Приблизно 4 хвилини жінки перебували безпосередньо в космосі.

Крім того, 29 серпня 2024 року компанія Blue Origin запустила свій багаторазовий корабель New Shepard у межах місії NS-26. У політ вирушило шестеро людей: Роб Ферл, Карсен Кітчен, Ніколіна Елрік, Юджин Грін, Ейман Джахангір і Ефраїм Рабін.

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