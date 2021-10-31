Особливо північні сяйва будуть видні на Хеллоуїн в США і Європі.

До Землі дійшов великий спалах на Сонці, що викликало сильну геомагнітну бурю і посилило ефект північного сяйва.

Про це повідомляє DW.

Оскільки спалахи на Сонці є по суті потужними викидами радіації, доходячи до атмосфери Землі, вони підсилюють північне сяйво. Даний спалах в NASA класифікували як X1.

Американські вчені з Аляскинського університету в Фербенксі прогнозують, що особливо добре його буде видно на Хеллоуїн, 31 жовтня, в США і Європі.

Зокрема, побачити його можна буде від Портленда (штат Орегон) до Нью-Йорка, а також в Карсон-Сіті (Невада), Оклахома-Сіті і Ролі (Північна Кароліна). За хороших погодних умов Північне сяйво буде видно в Норвегії, Швеції, Фінляндії, на півдні Шотландії і РФ.

Читайте такожЯскраве зелене небо: у Канаді зафільмували неймовірне полярне сяйво (відео)Причиною спалаху стала сонячна пляма AR2887 - зараз вона знаходиться в центрі Сонця і направлено до Землі, а в минулому вже викликала два слабкіших спалахи - класу M.

Згідно з класифікацією NASA, X-спалахи можуть створювати перешкоди радіо- і супутниковим зв'язкам і змінювати полярні сяйва планети. Вони можуть супроводжуватися масивним викидом корональної маси, за якого заряджені частинки від Сонця досягають швидкості в 1,6 млн км/год або більше.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на сонці стався інший потужний спалах - подібні їй відбуваються всього близько 600 разів за 1 сонячний цикл, тобто за 11 років.

Автор: Станіслав Кожемякін