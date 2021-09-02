Такі бурі трапляються приблизно 600 разів за 1 сонячний цикл (11 років).

Сонце викинуло у бік Землі розпечену плазму. Тепер вчені прогнозують геомагнітні бурі, перша відбулася 1 вересня. А сьогодні, 2 вересня, пузир перегрітого газу спричинить сильну бурю та може викликати яскраві полярні сяйва.

Про це повідомляє видання earthsky.

Так, 28 серпня Сонце відправило у бік Землі два перегрітих міхури газу, які ще називають викидами корональної маси. Розпечена плазма вже наблизилася до Землі. Тепер, 2 вересня, очікується друга хвиля геомагнітних бур.

Такі спалахи плазми на Сонці трапляються досить рідко - близько 600 разів за 1 сонячний цикл, який складає 11 років. Геомагнітні бурі не несуть загрози для людства та техніки. Викид перегрітого газу не впливає на роботу супутників.

За думкою експертів, єдиний наслідок спалахів плазми - красиві полярні сяйва, які можна буде побачити у деяких регіонах США.

Спалахи на Сонці не становлять загрози для людей, а також для техніки. Експерти стверджують, що спалахи недостатньо сильні, щоб вивести з ладу супутники або електромережі.

Читайте такожНауковці порівняли вакцини Moderna та Pfizer - стало відомо, яка дає більше антитілЄдиний очікуваний наслідок викиду корональної маси — це красиві полярні сяйва в високих широтах. Проте відомо, що такі бурі можуть вплинути на людей, які страждають від проблем з серцем.

Раніше УНІАН вже повідомляв про прогноз магнітних бур на вересень 2021. Вчені розповіли, коли вдарить по судинах та як із цим впоратися.

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Автор: Поліна Кузенко