Фантастичне Північне сяйво помітили в небі над Лапландією (фоторепортаж)

06:30, 4 березня 2021
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У зонах полярних сяйв це явище спостерігається вже кілька днів.

У небі над містом Торассіеппі в Лапландії (Фінляндія) 2 березня можна було спостерігати фантастичне Північне сяйво.

Знімки цього чарівного явища опублікував фотосервіс Reuters. Автор - Олександр Кузнєцов.

На початку березня на сонці виникли сонячні бурі класів G2 і G1, пише НВ. Вони викликали полярні сяйва в Канаді, на Алясці, у Скандинавії та Росії.

Де можна побачити північне сяйво: найкращі місця

У зонах полярних сяйв це явище спостерігається вже кілька днів.

Таким чином, березень може стати успішним місяцем для "полювання" за північними сяйвами у високих широтах.

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Автор: УНІАН

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Теги: Фінляндіяпівнічне сяйвоЛапландія
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