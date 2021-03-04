Фантастичне Північне сяйво помітили в небі над Лапландією (фоторепортаж)

У зонах полярних сяйв це явище спостерігається вже кілька днів.

У небі над містом Торассіеппі в Лапландії (Фінляндія) 2 березня можна було спостерігати фантастичне Північне сяйво.

Знімки цього чарівного явища опублікував фотосервіс Reuters. Автор - Олександр Кузнєцов.

На початку березня на сонці виникли сонячні бурі класів G2 і G1, пише НВ. Вони викликали полярні сяйва в Канаді, на Алясці, у Скандинавії та Росії.

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У зонах полярних сяйв це явище спостерігається вже кілька днів.

Таким чином, березень може стати успішним місяцем для "полювання" за північними сяйвами у високих широтах.

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