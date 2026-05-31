Дайвер натрапив на скарб усього свого життя: яке відкриття може зробити ця знахідка

Він виявив 30 тис. старовинних монет у чудовому стані. Вони мали звідкись взятися.

Все почалося з того, що біля берегів Сардинії дайвер помітив щось металеве в заростях морської трави. Це привело дослідників до набагато більшого скарбу: десятків тисяч бронзових фолісів пізнього римського періоду.

Монети фолліс – як бронзові, так і мідні – використовувалися спочатку римлянами, а потім Візантійською імперією. Міністерство культури Італії оцінило загальну кількість монет у понад 30 тис., а можливо, і в 50 тис., пише Popularmechanics.

"Скарб, знайдений у водах Сардинії, є одним із найважливіших нумізматичних відкриттів останніх років", – прокоментував Луїджі Ла Рокка, генеральний директор з археології, образотворчого мистецтва та ландшафту регіону.

Водолази витягли монети, які, за описом міністерства, перебувають у "відмінному та рідкісному стані збереження". Вчені датували їх періодом з 324 по не пізніше 345 року нашої ери.

В італійському міністерстві культури затонуле судно розглядали як можливий варіант появи монет біля берегів Сардинії. Розкидані монети були знайдені на двох великих ділянках між пляжем і заростями морської трави. Також водолази знайшли фрагменти амфор з вузьким горлечком. Все це може вказувати на сценарій із затонулим судном, але наукового підтвердження цієї версії поки що немає.

Як знайшли монети

Після того, як дайвер побачив кілька монет на дні, він зв'язався з владою, після чого для вилучення скарбу була направлена ціла команда підводних археологів.

Однак дайверу, який знайшов монети, ніякої винагороди не світить. Суд відхилив його вимогу про виплату, оскільки знахідка не була розцінена як випадкова – у чоловіка знайшли металошукач, а також були представлені докази потенційної археологічної значущості цього району.

