Дослідники занадто багато уваги приділяли впливу коронавірусу на освіту, випустивши з уваги серйозну проблему.

Оксфордський словник англійської мови визначає інтелект як "здатність розуміти". Однак це визначення порушує дедалі актуальніше питання в сучасному світі: що, якщо наша здатність "практично застосовувати інтелект" знижується? Адже дедалі більше даних вказує на те, що саме це і відбувається з людським мисленням за останні десять років, пише Financial Times.

Повідомляється, що хоч біологія людського мозку за такий короткий проміжок часу не змінилася, результати різноманітних тестів свідчать, що середньостатистична людина досягла піку здібностей до міркування та розв'язування нових задач на початку 2010-х років, після чого почався поступовий спад.

Коли опублікували свіжі результати міжнародного тестування Організації економічного співробітництва та розвитку (PISA), що оцінює навички 15-річних школярів у читанні, математиці та природничих науках), основну увагу було приділено впливу пандемії COVID-19 на освіту.

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"Але це замаскувало більш довгострокову і масштабну проблему. Довгострокову - тому що показники за всіма трьома предметами досягли максимуму приблизно 2012 року. Масштабну - тому що зниження рівня міркувань і розв'язування задач спостерігається не тільки в підлітків, а й у дорослих", - ідеться в матеріалі.

Аналіз даних за минулий рік у рамках дослідження навичок дорослих (OECD) показав, що падіння IQ простежується в усіх вікових групах.

Чому здатність до концентрації знижується - головна причина

Довгострокові дослідження когнітивних здібностей людини вкрай рідкісні. Однак винятком є дослідження Monitoring the Future, яке з 1980-х років щорічно опитує 18-річних випускників, чи відчувають вони труднощі з концентрацією, навчанням і мисленням.

Стабільність у 1990-х і 2000-х роках змінилася різким зростанням скарг у середині 2010-х років. Зниження інтересу до читання справді помітне: у 2022 році частка американців, які прочитали бодай одну книжку за рік, опустилася нижче 50%.

Однак особливо вражає те, що ми спостерігаємо це на тлі зниження успішності в застосуванні арифметичних навичок та інших форм розв'язання задач у більшості країн.

Шокуюча статистика:

25% дорослих у розвинених країнах не можуть використовувати математичне мислення для перевірки достовірності інформації.

У США цей показник сягає 35%.

Тобто проблема не тільки в зниженні інтересу до читання, а в загальному падінні здатності концентруватися і застосовувати знання. При цьому не можна сказати, що винні смартфони та інші технології.

Зниження здатності до зосередженого мислення збігається з більш глибокою трансформацією - зміною нашого ставлення до інформації. Повідомляється, що для більшості з нас цифрове середовище заважає концентрації, знижуючи здатність глибоко аналізувати і вирішувати складні завдання.

Що ще відомо про людство

Раніше УНІАН повідомляв, що 30 років тому відомий учений зробив моторошне пророцтво про майбутнє Америки. Доктор, мабуть, передбачив підйом великих технологій, дезінформації та забобонів.

Крім того, ми розповідали, кого насамперед замінить ШІ в найближчі 5 років. Зокрема, це торкнеться навіть армії. АІ зможе працювати замість розвідників, також його неважко навчити збирати дані й аналізувати їх, виявляти закономірності в поведінці противника й автоматично відповідати на загрозу.

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