Два роки тому залишки цієї турецької споруди допоміг знайти георадар, яким фахівці просканували кожен сантиметр Приморського бульвару.

Масштабні археологічні розкопки в Одесі. На Приморському бульварі історики та краєзнавці сподіваються знайти Хаджибейську фортецю.

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Два роки тому залишки цієї турецької споруди допоміг знайти георадар, яким фахівці просканували кожен сантиметр Приморського бульвару.

І от крок за кроком археологи заглиблюються під землю, в історичне минуле цієї місцевості.

На місці пліч-о-пліч працюють відомі вчені та студенти-історики двох вишів.

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Автор: УНІАН