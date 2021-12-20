Це зоряне скупчення знаходиться в одному з найближчих сусідів Чумацького Шляху - Великій Магеллановій Хмарі.

Космічний телескоп Hubble зробив фото зоряного скупчення NGC 1755, котре нагадує щіпку солі, що розсипана на чорній як смола скатертині.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, це зоряне скупчення знаходиться в одному з найближчих сусідів Чумацького Шляху - Великій Магеллановій Хмарі. Відстань від одного його краю до іншого складає близько 120 світлових років (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН). Попри свою вражаючу ширину, NGC 1755 належить до меншого класу зоряних скупчень.

Зоряні скупчення - це гравітаційно зв’язані колекції зірок. Вони бувають двох основних різновидів - менші розсіяні зоряні скупчення, як-от NGC 1755, у яких знаходяться молодші зірки, і величезні кульові скупчення, які можуть містити мільйони старих зірок.

"Hubble заглянув у серце NGC 1755, щоб краще зрозуміти, як різні популяції зірок можуть співіснувати в одному скупченні. Ці популяції дають астрономам цінну інформацію про народження, життя та смерть зірок. Скупчення в Магелланових Хмарах є особливо корисними природними лабораторіями завдяки близькості Хмар до Чумацького Шляху", - розповіли астрономи.

Популяція зірок - це група зірок зі схожими властивостями, такими як вік або хімічний склад.

Знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) і вдосконаленої камери для спостережень (Advanced Camera for Surveys, ACS), які дозволили розрізнити окремі зірки в такому скупченні на невеликій ділянці неба.

Зоряне скупчення NGC 1755 розташоване в сузір'ї "Золота риба" (Dorado). Відкривачем цього об'єкта є англійський астроном Джеймс Данлоп, який вперше спостерігав за ним у жовтні 1826 року. Цей об'єкт міститься в оригінальній редакції "Нового загального каталогу" (найвідоміший в аматорській астрономії каталог незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН).

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Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій