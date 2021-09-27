Першовідкривачем галактики вважається британський астроном Фрідріх Вільгельм Гершель, який спостерігав її в 1787 році.

Телескоп Hubble зробив дивовижні фото спіральної галактики з перегородками в сузір'ї Терези.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, галактика має назву NGC 5728 і розташована на відстані 130 мільйонів світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Її знімки були зроблені за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3), яка є надзвичайно чутливою до видимого та інфрачервоного світла.

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На знімку NCG 5728 виглядає як елегантна, світла галактика. Однак це фото не показує, що це також є надзвичайно енергійним типом галактики, відомим як галактика Сейферта.

Цей надзвичайно енергійний клас галактик живиться від їхніх активних ядер, які відомі як активні ядра галактик (AGN). Існує багато різних типів AGN, і лише деякі з них живлять галактики Сейферта.

NGC 5728, як і всі галактики Сейферта, відрізняється від інших галактик з AGN, оскільки саму галактику можна добре бачити. Інші типи AGN, такі як квазари, випромінюють стільки радіації, що за ними практично неможливо спостерігати. Своєю чергою, NGC 5728 добре видно в оптичному та інфрачервоному діапазоні довжини хвиль.

Активне ядро ​​галактики NGC 5728 може насправді випромінювати деяке видиме та інфрачервоне світло, але це може бути заблоковано пилом, що оточує ядро ​​галактики.

Першовідкривачем галактики NCG 5728 вважається британський астроном Фрідріх Вільгельм Гершель, який спостерігав її в 1787 році.

Галактики Сейферта: що відомо

Сейфертівські галактики - спіральні або неправильної форми галактики з активним ядром, спектр випромінювання якого містить безліч яскравих широких смуг, що вказує на потужні викиди газу зі швидкостями до кількох тисяч кілометрів на секунду. Такі галактики вперше описані в 1943 році Карлом Сейфертом.

Сейфертівські галактики і квазари - два найбільш поширених типи галактик із активним ядром. Але, на відміну від квазарів, сейфертівські галактики розташовані ближче, тому можна досліджувати саму галактику, а не тільки активне ядро.

Активні ядра галактик - ядра, у яких відбуваються процеси, що супроводжуються виділенням великої кількості енергії, що не пояснюються активністю знаходяться в них окремих зірок і газово-пилових комплексів. Вважається, що в центрі активної галактики знаходиться масивний компактний об'єкт, швидше за все - чорна діра, яка і є причиною підвищеної інтенсивності випромінювання, особливо в рентгенівському діапазоні.

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Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій