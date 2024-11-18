Генетичні інструменти, необхідні для створення яєць, існували задовго до того, як природа винайшла курку.

Скам'янілий доісторичний організм, виявлений 2017 року, привів учених до висновку, що яйця з'явилися задовго до появи перших тварин, що означає, що вони з'явилися до курки.

Chromosphaera perkinsii, одноклітинний організм, виявлений на Гаваях, уперше з'явився щонайменше мільярд років тому і піддався діленню клітин, щоб виробити те, що нагадувало попередника яєць, пише The Independent.

Вчені з Женевського університету виявили, що цей організм утворив багатоклітинні структури, які мають разючу схожість з ембріонами тварин. Результати, опубліковані в журналі Nature, вказують на те, що яйця існували задовго до появи перших тварин.

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"Хоча Chromosphaera perkinsii є одноклітинним видом, така поведінка свідчить про те, що багатоклітинні процеси координації та диференціації вже присутні в цього виду, задовго до появи перших тварин на Землі", - сказав провідний автор дослідження Омая Дудін.

Зазначається, що одноклітинні форми життя, як-от дріжджі або деякі бактерії, з'явилися на планеті задовго до багатоклітинних організмів, як-от тварини, які розвинулися з однієї яйцеклітини в складні істоти. Цей процес розвитку ембріона слідував дуже певним етапам, які, як відомо, напрочуд схожі між видами тварин.

Вчені підозрювали, що цей процес розвинувся набагато раніше, задовго до появи тварин. Але те, як саме відбувся цей перехід від одноклітинних видів до багатоклітинних організмів, все ще було дуже погано вивчено.

У своєму новому дослідженні вчені оцінили предкову форму життя C perkinsii, яка відокремилася від еволюційної лінії тварин понад мільярд років тому, і знайшли ключові ідеї про механізми переходу до багатоклітинних форм життя.

Вони дізналися, що щойно C perkinsii досягали максимального розміру, вони ділилися, не розростаючись далі, і утворювали багатоклітинні колонії, що нагадують ранні стадії розвитку ембріонів тварин.

Колонії, що складалися принаймні з двох різних типів клітин, зберігалися близько третини свого життєвого циклу. За їхніми словами, спосіб поділу цих колоній з виразною тривимірною структурою "разюче нагадує" ранні етапи ембріонального розвитку тварин.

Ґрунтуючись на цьому відкритті, вчені заявили, що генетичні інструменти, необхідні для "створення яєць", існували задовго до того, як природа "винайшла курей" понад мільярд років тому.

Однак існує ймовірність того, що механізми, які лежать в основі багатоклітинного розвитку, могли еволюціонувати окремо в C perkinsii, і дослідники заявили, що сподіваються, що подальші дослідження організму покажуть, який із варіантів є більш імовірним. Марін Оліветта, інший автор дослідження, пояснила:

"Це захопливо, вид, відкритий зовсім недавно, дає нам змогу повернутися в часі більш ніж на мільярд років назад".

Новини науки

Нове дослідження пролило світло на еволюційний шлях колірного зору у тварин, відкривши дивовижний факт: вони розвинули здатність бачити кольори близько 500 мільйонів років тому - задовго до появи яскравих кольорів у фруктів і квітів.

Це відкриття змінює розуміння того, як і чому з'явилися кольорові прояви, які від самого початку були зумовлені не естетикою, а виживанням і відтворенням.

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