Згідно з дослідженням, попереджувальні кольори з'явилися приблизно 150 мільйонів років тому, до появи сексуальних колірних сигналів.

Нове дослідження пролило світло на еволюційний шлях колірного зору у тварин, відкривши дивовижний факт: вони розвинули здатність бачити кольори близько 500 мільйонів років тому - задовго до появи яскравих кольорів у фруктів і квітів.

Як пише Interesting Engineering, це відкриття змінює розуміння того, як і чому з'явилися кольорові прояви, які від самого початку були зумовлені не естетикою, а виживанням і відтворенням.

Під керівництвом Джона Дж. Вінса з Університету Арізони в дослідженні, опублікованому в журналі Biological Reviews, було проаналізовано еволюцію "помітних кольорів", таких як червоний, жовтий і синій, як у тварин, так і в рослин.

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Результати показали, що хоча колірний зір у тварин передував появі барвистих фруктів на 150 мільйонів років, а барвистих кольорів - майже на 300 мільйонів, широке використання кольорових проявів серед тварин почало поширюватися тільки близько 100 мільйонів років тому. Співавторка дослідження Закарі Ембертс пояснила:

"Ми хотіли дізнатися, коли розвинулося яскраве забарвлення і яка була його мета. Багато в чому тому ми зайнялися цим дослідженням".

Зазначається, що колірний зір розвинувся задовго до того, як тварини почали використовувати яскраві кольори для сигналізації. Вчені припускають, що ця затримка підготувала ґрунт для двох важливих еволюційних застосувань кольору: попереджувальних сигналів і сексуальних сигналів.

Найраніше використання яскравих кольорів у тварин слугувало системою попередження - стратегія, яку можна спостерігати в отруйних змій і жаб.

Згідно з дослідженням, попереджувальні кольори з'явилися приблизно 150 мільйонів років тому, особливо до появи сексуальних колірних сигналів. Ці застережливі відтінки, що часто слугують для відлякування хижаків, набули широкого поширення у тваринному світі.

"Попереджувальні сигнали поширені щонайменше в п'ять разів більше. Така загальна картина. Вони ефективні навіть у видів, у яких немає колірного зору. Хижакам необхідно розпізнавати ці кольори як небезпечні, навіть якщо тварина, яка їх демонструє, не може бачити в кольорі", - сказав Вінс.

Сексуальні прояви, які з'явилися близько 100 мільйонів років тому, вимагають розвиненого колірного зору в обох статей, що є передумовою для ефективної сигналізації залицяння. Дослідники зазначили, що сексуальні колірні прояви обмежені хребетними (такими як риби і птахи) і членистоногими (такими як павуки і комахи), оскільки ці групи мають гостроту зору, необхідну для колірної комунікації.

Три основні групи стимулювали розвиток цих яскравих проявів: променеперих риб в океані, а також птахів і ящірок на суші. Зазначається, що цей "вибух кольору", особливо в сексуальних сигналах, може бути пов'язаний із конкуренцією за партнерів та екологічні ніші, де колір допомагав тваринам виділятися і приваблювати партнерів у візуально складних середовищах.

Пізніше рослини перейняли ці привабливі кольори у фруктах і квітах. Барвисті фрукти стали стратегією залучення тварин для поширення насіння.

Учені зазначили, що причина затримки між еволюцією колірного зору та початком колірної сигналізації у тварин залишається неясною. Автори припускають, що подальші дослідження можуть вивчити, що рухає сприйняттям певних кольорів, таких як червоний або синій, у різних видів.

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