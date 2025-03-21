Дослідники сподіваються, що це унікальне відкриття може прокласти шлях до пошуку інших викопних, прихованих у вулканічних породах.

Вчені нарешті розгадали таємницю того, як скам'яніле пір'я 30 000-річного стерв'ятника збереглося з таким безпрецедентним рівнем деталізації.

Як пише Live Science, білоголовий сип, який був спочатку виявлений у вулканічному комплексі Коллі Альбані на південний схід від Риму, Італія, у 1889 році, був знайдений у неймовірно хорошому стані - у нього навіть були сліди його ніжного пір'я крил та повік.

З моменту відкриття дослідники ламали голову над тим, як саме птах так добре зберігся. Тепер, у новому дослідженні, опублікованому в журналі Geology, дослідники припускають, що це рідкісне збереження таких складних деталей може бути пов'язане з крихітними багатими кремнієм кристалами, званими цеолітами, що утворилися, коли рештки птаха поховали в попелі вивергаючогося вулкана.

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Цікаво, що це буде перший випадок, коли скам'янілі м'які тканини, такі як пір'я, були знайдені збереженими у вулканічному попелі. Провідна авторка дослідження Валентина Россі, палеобіологиня з Університетського коледжу Корка в Ірландії заявила:

"Скам'яніле пір'я зазвичай зберігається в стародавніх мулистих породах, відкладених в озерах або лагунах. Викопний стерв'ятник зберігся у відкладеннях попелу, що вкрай незвично. Аналізуючи оперення викопного стерв'ятника, ми опинилися на незвіданій території. Це пір'я зовсім не схоже на те, що ми зазвичай бачимо в інших викопних".

Цю скам'янілість було вперше знайдено в передгір'ях гори Тусколо в Італії 1889 року місцевим землевласником. Палеонтологи того часу відзначили рідкісне збереження пір'я у вулканічній породі. Однак із часом більша частина скам'янілості була загублена, збереглося тільки пір'я одного крила, а також голова і шия птаха. В останні роки вчені повторно проаналізували скам'янілість, виявивши складні деталі повік і шкіри стерв'ятника.

У новому дослідженні вчені використовували електронні мікроскопи та хімічні тести для вивчення скам'янілих пір'їн, які показали, що скам'янілості збереглися в трьох вимірах. Це дуже незвично для пір'я, яке зазвичай залишає тільки двовимірні скам'янілі вуглецеві відбитки в породах. Тривимірне пір'я раніше знаходили тільки в бурштині.

Дослідники змогли побачити деталі структури пір'я розміром до одного мікрона і виявили, що скам'янілості пір'я були зроблені з цеоліту, мінералу, який часто асоціюється з вулканічним середовищем.

"Цеоліти - це мінерали, багаті на кремній і алюміній, і вони поширені у вулканічних і гідротермальних геологічних умовах. Цеоліти можуть утворюватися як первинні мінерали (з красивими кристалами) або можуть утворюватися вдруге, під час природної зміни вулканічного скла і попелу", - розповіла Россі.

Важливо, що це відкриття є першим випадком, коли пір'я було знайдено збереженим у такий спосіб і з таким високим рівнем деталізації. Крім того, жодних інших копалин, що збереглися в цеоліті, ніколи не було виявлено. Той факт, що це пір'я збереглося в цеоліті, вказує на те, що стародавній стерв'ятник, імовірно, був похований у величезній хмарі вулканічного попелу, що був набагато холоднішим за пірокластичні потоки, які обпалили Помпеї під час виверження Везувію. Россі додала:

"Прекрасне збереження структур пір'я вказує на те, що туша стерв'ятника була похована в низькотемпературному пірокластичному відкладенні".

Цікаво, що цей попіл, імовірно, кристалізувався на цеоліт після реакції з водою протягом кількох днів, і крихітні кристали мінералу поступово замінили кожну клітину та деталь останків птаха.

"Вулканічні відкладення пов'язані з гарячими, швидко рухомими пірокластичними потоками, які зруйнують м'які тканини. Однак ці геологічні умови складні і можуть включати низькотемпературні відкладення, які можуть зберігати м'які тканини на клітинному рівні", - заявив співавтор дослідження Давид Юріно, доцент кафедри палеонтології хребетних у Міланському університеті.

Дослідники сподіваються, що це унікальне відкриття може прокласти шлях до пошуку інших викопних, прихованих у вулканічних породах.

"Скам'янілості постійно дивують нас, чи то нові види скам'янілостей, чи то дивні нові форми тіла, чи то, у цьому випадку, нові стилі збереження скам'янілостей. Ми ніколи не очікували знайти делікатні тканини, такі як пір'я, що збереглися у вулканічній породі. Подібні відкриття розширюють діапазон потенційних типів порід, де ми можемо знайти скам'янілості, навіть ті, що зберігають тендітні м'які тканини", - зазначила співавторка дослідження Марія Макнамара, професорка палеонтології в Університетському коледжі Корка.

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