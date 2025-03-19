Динозаври-цераподи процвітали в крейдяний період, але їхня рання історія в середній юрі залишалася багато в чому загадкою.

Група палеонтологів із різних країн виявила в Марокко найдавнішого з відомих цераподів, групи невеликих травоїдних динозаврів, які стрибали на двох ногах, як сучасні птахи. Вони належали до орнітісхій, динозаврів із "птахотазовими" стегнами.

Як пише Interesting Engineering, учені знайшли скам'янілу кістку верхньої кінцівки в батському ярусі у формації Ель-Мерс III у горах Середнього Атласу, Марокко.

У своїй роботі група написала, що цей "зразок являє собою найстарішого у світі церапода". Викопне датується приблизно 168 мільйонами років і належить до батського ярусу середньої юри.

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Над відкриттям працювали дослідники з Музею природної історії (Велика Британія), Університету Бірмінгема (Велика Британія) та Університету Сіді Мохамеда бен Абделли (Марокко). Результати дослідження були опубліковані в журналі Royal Society Open Science.

Зазначається, що динозаври-цераподи процвітали в крейдяний період, але їхня рання історія в середній юрі залишалася багато в чому загадкою.

Хоча скам'янілі сліди вказували на те, що цераподи бродили в середній юрі, єдиним підтвердженим скелетним доказом була одна стегнова кістка, знайдена у Великій Британії. Прогалина в палеонтологічному літописі обмежила можливості палеонтологів вивчати походження і ранню еволюцію цих динозаврів.

Важливо, що нова скам'яніла стегнова кістка мала особливості, які виразно ідентифікували її як таку, що належить цераподу. Зокрема, вона мала відмінну борозенку, розташовану на задній поверхні проксимального кінця стегнової кістки, близько верхівки. Дослідницька група написала:

"Зразок, хоча й фрагментарний, має характеристики, включно зі зміщенням голівки стегнової кістки на виразній шийці та звуженням між голівкою та великим вертлугом, які об'єднують його з цераподами, за винятком інших неорнітісхій".

Повідомляється, що нещодавно виявлена стегнова кістка цераподана приблизно на 2 мільйони років старша за попередню найдавнішу відому стегнову кістку, знайдену в Англії. Це підтверджує, що цераподани розділилися набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Відкриття найдавнішої стегнової кістки цераподана дає конкретні докази, що підтверджують давні теорії про еволюційну історію групи. На відміну від раніше численних скам'янілих слідів, ця скам'янілість тіла надає анатомічні деталі, які заповнюють прогалини в наших знаннях.

На думку вчених, ці матеріальні докази переконливо свідчать про те, що в горах Середнього Атласу, ймовірно, збереглися й інші рештки церапода.

Новини про вивчення динозваврів

Близько 65 млн років тому вимерли динозаври, завдяки чому на Землі утворилося середовище, в якому могли процвітати фрукти, внаслідок чого відбулася еволюція приматів. Про це свідчить нове дослідження, опубліковане в журналі Palaeontology.

Зокрема дослідники знайшли докази теорії про вирішальну роль вимирання динозаврів в еволюції фруктів. Приміром, група величезних динозаврів, яких називали зауроподами, суттєво змінила своє середовище, винищуючи дерева та поїдаючи велику кількість рослинності.

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