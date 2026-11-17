Не все, що там лежить, можна назвати "сміттям".

З того часу, як радянський зонд "Луна-2" врізався в поверхню Місяця у 1959 році, ставши першим в історії штучним об’єктом, що досяг нашого супутника, людство провело вже понад 140 місій на єдиний природний супутник Землі.

За цей час люди відправили на Місяць 12 астронавтів, 7 місяцеходів і 187 тонн матеріалів, які там так і залишилися, пише Popular Science. Це, для порівняння, вага цілого пасажирського Boeing 747.

Втім, не все з того, що залишилося на Місяці, – "сміття". Частина цього мотлоху цілком може стати в нагоді для майбутніх космічних місій.

Відео дня

Значна частина місячного "сміття" – це залишки посадкових модулів

Дуже велика частка космічного сміття на Місяці – це старе обладнання, яке використовувалося для посадки попередніх місій. Про це в інтерв’ю Popular Science розповів Ейдан Коулі, науковий співробітник Європейського космічного агентства.

За його словами, ранні місії з дослідження Місяця – зокрема, знамениті "Аполлони" NASA – здійснювали посадку за допомогою одноразових місячних модулів. "Модуль приземлявся, а потім його верхня частина поверталася на місячну орбіту, стикувалася з командним модулем і поверталася на Землю. А нижня частина залишалася на Місяці", – заявив він.

Залишилися там і місяцеходи

Ще один внесок у "місячний смітник" – це самі місяцеходи, як пілотовані, так і безпілотні. Наприклад, китайський автоматичний місяцехід "Юйту", який передавав дані на Землю цілих 31 місяць.

А ще – ті апарати, які здійснили жорстку посадку й розбилися. Серед таких – місяцехід "Рашид" з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Що ще залишається на Місяці

Серед іншого сміття на Місяці є наукові прилади, ящики для інструментів і так звані "місячні ударники". Це спеціальні зонди, які врізаються в поверхню Місяця – не випадково, а цілеспрямовано.

Таке зіткнення потрібне для виконання конкретних наукових завдань: наприклад, для зйомки поверхні крупним планом або для того, щоб підняти в повітря пил і камені, які потім можна буде проаналізувати.

Дивлячись на пустельні пейзажі місячної поверхні, можна подумати, що всі ці "подарунки" з Землі просто лежать на своїх місцях, анітрохи не змінюючись, доки не прибудуть наступні дослідники. Але все зовсім не так.

Виживати на Місяці складно навіть техніці

Місяць – надзвичайно агресивне середовище. За словами Коулі, його поверхню "постійно бомбардують мікрометеорити".

Ці крихітні шматочки космічної породи разом із потужним випромінюванням, сонячною активністю та різкими перепадами температур поступово руйнують і пошкоджують будь-які предмети на поверхні.

Наприклад, легендарний американський прапор, який Ніл Армстронг і Базз Олдрін встановили на Місяці в 1969 році, за ці десятиліття, ймовірно, повністю вигорів на сонці й став практично білим.

Частина "сміття" на Місяці може стати в нагоді

Втім, навіть сильно пошкоджені та деградовані матеріали можуть мати велику цінність для майбутніх місій. За словами Коулі, зразки земного обладнання, залишені на Місяці, можна ретельно вивчити, щоб зрозуміти, як саме місячне середовище на них впливає.

Дослідження того, як мікрометеорити пошкоджують техніку, "може допомогти нам створити кращий захист для сонячних батарей – щоб вони не руйнувалися, коли люди колись оселяться на Місяці", – пояснив експерт.

Майбутні місії можуть залишати менше сміття

Оскільки NASA та Китайське національне космічне агентство планують уже в найближчі п’ять років відправити пілотовані місії на Місяць, кількість "місячної спадщини" буде лише зростати. Але є й обнадійливі моменти.

"Сьогодні дедалі більше уваги приділяється саме багаторазовим апаратам, – заявляє Коулі. – Можливо, посадковий модуль зможе і приземлятися, і злітати одним цілим". Саме такий принцип використовують, наприклад, у апараті SpaceX Starship Human Landing System, який зараз розробляється.

Уже є плани, як використовувати "місячне сміття"

Навіть якщо кількість обладнання на Місяці перестане зростати, Європейське космічне агентство вже думає, як використовувати те, що вже там лежить. Зокрема, розробляється проєкт 3D-друку, який дозволить перетворювати "місячний мотлох" на нові матеріали.

Щоправда, при цьому доведеться враховувати, що все це обладнання, напевно, буде забруднене місячним пилом – неймовірно гострим, "осколкоподібним" пилом, який сам по собі є небезпечним для техніки.

Коулі зазначає, що легкий алюміній, з якого виготовлено корпус багатьох місячних апаратів, можна буде розплавити за допомогою сконцентрованого сонячного світла. "Замість того, щоб привозити все необхідне з собою або добувати його на Місяці, можна буде просто використовувати старе обладнання – так само, як ми тут, на Землі, переробляємо відходи", – зазначає вчений.

Цей "місячний сміття", виявляється, може стати справжнім скарбом для перших людей, які колись житимуть на Місяці. Адже, як то кажуть, що для одного – сміття, то для іншого – скарб.

Раніше УНІАН повідомляв, що Земля отримує дивний сигнал із космосу кожні 8 хвилин.

Вас також можуть зацікавити такі новини: