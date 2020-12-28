Зонд Solar Orbiter / фото nplus1
Сонячний зонд Solar Orbiter успішно здійснив перший політ повз Венери для зміни нахилу своєї орбіти.
Читайте такожУ зразках ґрунту з астероїда Рюгу знайшли штучний об'єктПро це повідомляється в Twitter місія.
В ході зближення з планетою апарат провів дослідження параметрів плазми і магнітного поля.
Місія Solar Orbiter: подробиці
Відомо, що наукова програма Solar Orbiter присвячена дослідженню Сонця. Зонд запустили в космос в лютому цього року.
За допомогою десяти наукових приладів апарат:
- вивчатиме формування протуберанців, корональні викиди маси,
- визначатиме напруженість магнітного поля в активних областях,
- досліджуватиме процеси, що йдуть в короні зірки та механізми прискорення сонячного вітру,
- вперше в історії повноцінно спостерігатиме за полюсами Сонця.
У середині червня 2020 року зонд здійснив перше зближення із зіркою, зібравши великий обсяг наукових даних.
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