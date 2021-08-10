Рекламу та інші зображення на екрані CubeSat можна буде купити за криптовалюту.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX і канадський стартап Geometric Energy Corporation (GEC) планують реалізувати новий нестандартний космічний проект — перший рекламний борд на орбіті Землі.

Про це повідомляє Business Insider.

Наступного року ракета-носій Falcon 9 виведе за межі планети створений канадцями супутник CubeSat. Виходячи з назви, супутник матиме кубічну форму, і на одній його стороні розмістять піксельний екран.

Вже в космосі з цього боку буде висунуто монопод з камерою, яка транслюватиме зображення з екрану на онлайн-платформи Twitch і YouTube.

Читайте такожSpaceX успішно запустила ракету з рекордним числом супутників (відео)Оплачувати рекламу можна буде в криптовалюті. Вартість ні самої послуги, ні проекту CubeSat поки що не заявлялася.

Також до кінця невідомо, як саме буде реалізований цей проект. Допускається, що дисплей CubeSat буде схожий на існуючі зараз Reddit Place або Satoshi's Place - тобто, користувачі зможуть створити піксельний малюнок і заплатити за його відображення на ділянці екрану.

Запуск супутника заплановано на 2022 рік.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні вдалося попередньо домовитися про запуск на орбіту українського супутника ракетою компанії SpaceX.

Автор: Станислав Кожемякин