Очікується, що КБ «Південне» може підписати контракт вже у п'ятницю, 5 березня.

Україні вдалося попередньо домовитися про запуск на орбіту українського супутника ДЗЗ «Січ 2-30 (2-1)» ракетою компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Як повідомляється на сайті Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, перемовини зі SpaceX тривали з грудня 2020 року, зараз контракт готовий, а його підписання головним виконавцем проекту — КБ «Південне» — очікується вже у п'ятницю, 5 березня.

«Комітет з питань економічного розвитку радий повідомити, що черговий етап перемовин зі SpaceX завершився успішно, і ми можемо підписати договір на пускові послуги. Ціна контракту — 1 млн дол. США, що є надзвичайно приємною ціною для України та ушестеро нижчою за ту, яка була запланована», — розповів голова Комітету Дмитро Наталуха.

За його словами, Комітет доручає КБ «Південне» під контролем Державного космічного агентства України невідкладно відпрацювати усі питання та підписати контракт.

«Упродовж місяця ми очікуємо остаточного технічного рішення щодо запуску. Ми віримо в те, що всі перешкоди будуть подолані та супутник буде запущений у рік 30-річчя Незалежності України відповідно до поставленого президентом України Володимиром Зеленським завдання», — зазначив Наталуха.

Український супутник ДЗЗ «Січ 2-30 (2-1)»: що відомо

Супутники дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) потрібні для спостереження за поверхнею планети за допомогою різної апаратури. Отримані дані зазвичай використовують задля дослідження природних ресурсів Землі та розв'язання метеорологічних питань.

У грудні 2012 року Україна втратила зв'язок зі своїм малогабаритним космічним апаратом ДЗЗ «Січ-2». Його наступна модифікація — «Січ-2-1» уже не перший рік розробляється в межах Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України.

На початку лютого міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив вивести на земну орбіту український супутник «Січ 2-30» (колишній 2-1) до кінця 2021 року — року тридцятиріччя незалежності країни.

Згодом стало відомо, що для запуску Україна обрала засновану Ілоном Маском американську компанію SpaceX.

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Автор: Катерина Комолова