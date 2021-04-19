Раніше в Раді називали зовсім іншу суму контракту з американською компанією.

Кінцева вартість угоди України з компанією SpaceX щодо доставки на орбіту українського супутника Січ 2-30 (2-1) склала 1,99 мільйона доларів.

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Про це повідомила нардеп від СН Ольга Василевська, посилаючись на голову Держкосмосу Володимира Тафтая. Апарат планують запустити до кінця 2021 року.

Депутат згадала про сумну долю іншої української космічної розробки – супутника «Либідь», який зберігається у напівготовому стані на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську.

Зазначимо, ще в березні у комітеті ВР з питань економічного розвитку заявляли, що ціна контракту України зі SpaceX cкладає 1 мільйон доларів.

Український супутник ДЗЗ «Січ 2-30 (2-1)»: що відомо

Супутники дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) потрібні для спостереження за поверхнею планети за допомогою різної апаратури. Отримані дані зазвичай використовують задля дослідження природних ресурсів Землі та розв'язання метеорологічних питань.

У грудні 2012 року Україна втратила зв'язок зі своїм малогабаритним космічним апаратом ДЗЗ «Січ-2». Його наступна модифікація — «Січ-2-1» уже не перший рік розробляється в межах Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України.

На початку лютого міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив вивести на земну орбіту український супутник «Січ 2-30» (колишній 2-1) до кінця 2021 року — року тридцятиріччя незалежності країни.

Згодом стало відомо, що для запуску Україна обрала засновану Ілоном Маском американську компанію SpaceX.

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Автор: Дмитро Захаров