На думку компанії, новий формат покаже користувачам, як змінювався світ, і змусить задуматися про його майбутнє.

Google додав у свій сервіс Планета Земля доступну всім функцію перегляду 3D-таймлапсів: можна побачити, як змінювався світ за останні 37 років.

Для цього фахівці об'єднали понад 24 млн супутникових знімків, повідомила компанія у своєму блозі.

"У найбільшому з 2017 року оновленні Google Планета Земля ви можете побачити нашу планету в абсолютно новому вимірі - часі. ... Тепер хто завгодно може спостерігати за ходом часу і стати свідком майже чотирьох десятиліть планетарних змін", - йдеться в повідомленні.

Таймлапси доступні за посиланням.

Читайте такожGoogle Карти отримали навігацію всередині приміщеньКрім того, Google виклав понад 800 таймлапс-відео як у 2D, так і в 3D для публічного використання.

У наступні 10 років Google планує щорічно оновлювати сервіс і додавати нові знімки для таймлапсів.

На думку компанії, новий формат зможе показати користувачам, як змінювався світ, і змусить задуматися про його майбутнє

"Ми сподіваємося, що такий погляд на планету послужить основою для дискусій, посприяє новим відкриттям і змінить погляди людей на деякі з наших найбільш нагальних глобальних проблем", - заявили в Google.

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Переклад: Катерина Комолова