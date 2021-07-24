Біткоін інтегрують у торгівлю, платну підписку та інші доповнення, зокрема Tip Jar і Super Follows.

Генеральний директор соцмережі Twitter Джек Дорсі заявив, що бачить можливості для інтеграції криптовалюти біткоін у наявні продукти і послуги соцмережі.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Дорсі розповів, біткоін інтегрують у торгівлю, платну підписку та інші доповнення, зокрема Tip Jar і Super Follows.

Як саме він планує інтегрувати криптовалюту в соцмережу – поки що детально не описується.

Зазначається, що Дорсі часто рекламував криптовалюту: він говорив, що вона нагадує йому "перші дні інтернету" і що в його житті не було "нічого важливішого, над чим він міг би працювати".

Дорсі також назвав біткоін одним із трьох основних напрямків майбутнього Twitter, разом із штучним інтелектом. Він додав, що Twitter не буде одиноким у реалізації криптостратегії, оскільки Facebook підтримує цифрову валюту Diem.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Олег Давигора