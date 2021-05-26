Науковці розвідують територію перед реконструкцією скверу.

У центрі Дніпра перед реконструкцією Успенської площі фахівці проводять археологічні розкопки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальниця управління охорони культурної спадщини Дніпровського міської ради Надія Лиштва.

«Звичайно, перед реконструкцією скверу на площі Успенській буде проведено необхідне за законодавством шурфування. А поки ще не розпочалась власне реконструкція скверу, а йде необхідна для функціонування міста заміна міських комунікацій, попередні археологічні розвідки проводять спеціалісти Дніпровської археологічної експедиції», – зазначила вона.

Вона додала, що у межах скверу імені Кирила та Мефодія у 1797 – 1838 роках розташовувалась перша дерев’яна п’ятиглава Успенська церква, яка після зведення кам’яного собору була розібрана.

«Межі розкопів під заміну комунікацій знаходяться поза зоною ймовірного розташування дерев’яної церкви», – запевнила Надія Лиштва.

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Автор: Катерина Шварц