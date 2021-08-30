Смартфони зможуть підключатися до низькоорбітальних супутників Starlink, стверджують інсайдери.

Нові смартфони від Apple iPhone 13 зможуть здійснювати дзвінки та відправляти повідомлення навіть без підключення до мобільної мережі.

Як повідомляє MacRumors, про це свідчить інсайдерська інформація відомого аналітика з комунікацій Мінга Чі Куо.

Він стверджує, що нові "айфони" будуть оснащені чіпами Qualcomm X60, що підтримують супутниковий зв'язок.

Допускається, що це дозволить мобільним пристроям підключатися до низькоорбітальних супутників Starlink від компанії SpaceX. Однак провайдером самої послуги супутникового інтернету виступає компанія Globalstar.

Читайте такожУ нового iPhone 13 буде завжди увімкнений екран - BloombergЧі Куо допускає, що мобільні оператори можуть укласти договори з Globalstar, щоб надати абонентам послугу супутникового зв'язку безпосередньо.

Варто зазначити, що чутки про розробку функції доступу до супутникового зв'язку в iPhone ходять ще з 2019 року. Нібито генеральний директор Apple Тім Кук навіть зробив цей проект головним пріоритетом.

Крім цього, за чутками, iPhone 13 отримають прискорену до 25 ватт зарядку. Презентація моделі очікується у вересні цього року.

Автор: Станислав Кожемякин