У SpaceX вже почали процедуру отримання ліцензії інтернет-провайдера в Грузії.

Грузія стане однією з перших країн, де буде запущено інтернет Starlink від космічної компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомили у грузинському агентстві з інновацій та технологій (GITA).

Відповідну угоду делегація держвідомства в США уклала з представниками SpaceX.

"У SpaceX зацікавлені в залученні Грузії до процесу покриття Інтернету, тому Грузія розглядається як одна з пілотних країн, де SpaceX надасть доступ до свого супутникового інтернету", - йдеться в заяві.

Читайте такожСтало відомо, коли супутниковий інтернет від Ілона Маска може з'явитися в УкраїніНа цьому тлі SpaceX почала процедуру отримання ліцензії інтернет-провайдера в Грузії. Таким чином, є великий шанс, що саме ця країна стане першою пострадянською державою, яка отримає доступ до Інтернету Starlink

Крім того, сторони обговорювали залучення Грузії та її громадян до майбутніх проектів SpaceX.

Як вже повідомлялося, компанія SpaceX має намір до вересня покрити всю планету доступом до свого супутникового інтернету.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю УНІАН астроном Михайло Лашко розповів, що супутникова система Starlink стане серйозною перешкодою для вчених, що ведуть наземні спостереження за зоряним небом.

Автор: Станислав Кожемякин