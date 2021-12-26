Як зазначили в NASA, це перше коригування польоту і на даний момент воно вже завершено.

Фахівці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) скорегували курс польоту потужного телескопа "Джеймс Вебб".

Про це повідомили в NASA.

Читайте такожNASA запустило в космос телескоп "Джеймс Вебб" за $10 мільярдів (фоторепортаж, відео)

Коригування польоту було проведено в неділю, 26 грудня і тривало 65 хвилин.

Як зазначили в NASA, це перше коригування польоту і на даний момент воно вже завершено.

У космічному агентстві підкреслили, що коригування курсу допомогло більш точно налаштувати траєкторію руху апарату в напрямку зони розміщення.

Телескоп "Джеймс Вебб":

25 грудня 2021 NASA запустило в космос орбітальну інфрачервону обсерваторію "Джеймс Вебб". Телескоп почали будувати 25 років тому і витратили на це 10 мільярдів доларів.

"Джеймс Вебб" відправився в космос зі стартового комплексу Arianespace ELA - 3 на європейському космодромі, розташованому неподалік Куру, французька Гвіана. Космічний телескоп вивела ракета-носій Ariane 5.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа.

Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.