Науковці з Каролінського інституту (Швеція) виявили зв'язок між певними групами крові й 49 захворюваннями. У дослідженні взяли участь близько 5 мільйонів мешканців Австралії.
Як пише 24 канал з посиланням на eLife, тип крові людини варіюється залежно від того, які білки (антигени) займають поверхню червоних кров'яних тілець. Для визначення групи крові зазвичай використовуються 2 системи – AB0 і RhD.
Читайте такожНауковці визначили "найсексуальнішу" групу крові
Система ABO містить 4 основні групи крові: A (2), B (3), AB (4) і 0 (1), кожна з яких може бути RhD-позитивною або RhD-негативною.
Попередні дослідження показали, що люди з 1 групою крові меншою ймовірністю будуть мати серцево-судинні захворювання або тромби, але з більшою ймовірністю страждатимуть від кровотечі у порівнянні з людьми з 2 або 3 групами крові.
Також науковці припускали, що люди з певними групами крові можуть бути менш захищеними до деяких інфекційних захворювань.
Заради нового дослідження науковці проаналізували шведські реєстри охорони здоров'я з інформацією про більш ніж 5 мільйонів людей. Науковці виявили 49 захворювань, пов'язані з системою AB0, і одну хворобу, пов'язану з системою RhD.
Що з'ясували під час нового дослідження
- Результати підтвердили, що у людей з 2 групою крові ймовірність утворення тромбів вища, ніж в інших.
- Натомість люди з 1 групою крові частіше страждають від згортання крові.
- У жінок з 1 і 3+ групами крові частіше виникає гіпертонія на фоні вагітності.
- Натомість у людей з 3 групи нижчий ризик розвитку каменів в нирках.
Автори кажуть, що аби підтвердити результати, необхідні додаткові дослідження. Потрібно точно визначити, як різні групи крові можуть збільшувати ризик певних захворювань і чи є альтернативні пояснення цього взаємозв'язку.
Вас також можуть зацікавити новини
- У ВООЗ прокоментували зв'язок тромбозу і вакцини від коронавірусу AstraZeneca
- Лікар розповів, які ознаки вказують на появу тромбозу
- Регулятор ЄС знайшов можливий зв’язок вакцини J&J з випадками тромбозу
- У ЄС оцінили ймовірність утворення тромбів у щеплених вакциною AstraZeneca
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram