Ймовірно, вона темна та замерзла, адже розташована надто далеко від Сонця.

Далекі куточки Сонячної системи - це темний й далекий світ з неймовірними секретами, які вчені розкривають десятиліттями. У ній може легко сховатися така ж величезна планета, як Земля.

Так вважає група вчених у дослідженні, опублікованому в The Astronomical Journal. Астрономи знайшли транснептунові об’єкти за орбітою Нептуна. ВОни демонструють певну особливу поведінку кластеризації, яка може вказувати на наявність прихованого світу. Це спонукало вчених запропонувати ідею дев’ятої планети - вона може бути дуже подібною до Землі.

Двоє вчених придумали альтернативне пояснення: більш скромний, схожий на Землю світ, розташований набагато ближче, ніж спірна дев’ята планета. За словами планетологів Патрика Софії Ликавки з Університету Кіндай в Японії та Такаші Іто з Національної астрономічної обсерваторії Японії, цей світ, замерзлий і темний, оскільки розташований дуже далеко від Сонця - приблизно за 500 астрономічних одиниць.

Відео дня

"Ми передбачаємо існування планети, схожої на Землю, і кількох транснептунових об’єктів на особливих орбітах у зовнішній Сонячній системі, які можуть слугувати перевіреними ознаками існування передбачуваної планети", - пишуть науковці.

Найвіддаленіший одиничний об’єкт у Сонячній системі, який вдалося знайти, знаходився на відстані 132 астрономічних одиниць від Сонця. Плутон, наприклад, знаходиться на середній відстані близько 40 астрономічних одиниць від Сонця.

Позаду Нептуна (30 астрономічних одиниць від Сонця) є ціла купа крижаних каменів і карликових планет. Це пояс Койпера, у якому й знайшли транснептунові об’єкти (TNO).

"Останніми роками завдяки більш чутливим телескопам і дослідженням ми змогли виявити набагато більше TNO, ніж ідентифіковано раніше, що дозволило вченим почати помічати закономірності. Одним із таких шаблонів є кластеризація. Деякі групи TNO згруповуються та рухаються разом у групах на похилих або нахилених орбітах, що свідчить про те, що вони зазнали гравітаційного впливу чогось значно більшого, ніж менші об’єкти, які ми змогли помітити на сьогоднішній день", - йдеться у дослідженні.

У 2016 році астрономи Каліфорнійського технологічного інституту Майк Браун і Костянтин Батигін вказали на гіпотетичну дев’яту планету. Вважається, що ця планета приблизно в 6,3 рази більша за масу Землі та обертається на відстані понад 460 астрономічних одиниць.

Але не вони були першими, хто надав пояснення. Вчені з Японії помітили скупчення TNO та запропонували гіпотетичну приховану планету поясу Койпера в 2008 році .

Тепер, маючи більше даних, двоє вчених переглянули гіпотезу про дев'яту планету та вдосконалили її. Вони знайшли властивості гіпотетичної планети, які можуть пояснити кілька особливостей поясу Койпера. Подальші спостереження можуть визначити, чи вони правильні.

"Ми визначили, що планета, схожа на Землю, розташована на віддаленій і похилій орбіті, може пояснити три фундаментальні властивості віддаленого поясу Койпера: значну популяцію TNO з орбітами за межами гравітаційного впливу Нептуна, значну популяцію об’єктів з високим нахилом і існування деяких екстремальних об’єктів зі специфічними орбітами", – пишуть вони .

Ця планета, схожа на Землю, мала б масу від 1,5 до 3 разів більшу за Землю, орбіту, найвіддаленіша точка від Сонця була б від 250 до 500 астрономічних одиниць, і кут нахилу 30 градусів відносно площини Сонячної системи. .

"Більш детальне знання орбітальної структури в далекому поясі Койпера може виявити або виключити існування будь-якої гіпотетичної планети у зовнішній Сонячній системі. Існування планети поясу Койпера також може створити нові обмеження для формування планет і динамічної еволюції в трансюпітерському регіоні", - пишуть вчені.

Нагадаємо, що раніше науковці вперше виявили радіаційний пояс, який і "відповідає" за полярне сяйво, за межами Сонячної системи. Знайшли його в унікального об'єкту, який називається коричневий карлик.

Вас також можуть зацікавити новини: