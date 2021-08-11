"Йота" може трохи не в два рази збільшити летальність серед літніх пацієнтів.

Американські науковці провели дослідження штаму коронавірусу "Йота" , який був виявлений в Нью-Йорку восени минулого року. Встановлено, що він більш заразний і набагато частіше провокує летальні випадки серед хворих у старших вікових групах.

Як повідомляє News Medical, дослідження було проведено Департаментом охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка спільно з науковцями Школи громадської охорони здоров'я ім. Мейлмана при Колумбійському університеті. Препринт їх роботу опублікований на сайті medRxiv.

Варіант коронавірусу B. 1.526, відомий також як варіант "Йота", був вперше виявлений в Нью-Йорку в листопаді минулого року. Надалі його знайшли у всіх 52 штатах США, а також за межами Штатів – в 27 країнах.

У своїй роботі вчені проаналізували різні епідеміологічні та демографічні дані по Нью-Йорку, а також провели математичне моделювання, щоб встановити рівень трансмісивності, здатність долати імунітет і ризики летальності даного штаму COVID.

Читайте такожНауковці поки не можуть оцінити розмір частки заражень "дельта"-штамом в Україні

Результати дослідження невтішні. "Йота-штам" показав істотно більш високу заразність (на 15-25% вище, ніж звичайного коронавірус). Він також може збільшити рівень смертності серед літніх категорій населення на 62-82%.

Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї виявлені перші два випадки нового варіанту коронавірусу - так званий штам -"дельта плюс".

Автор: Дмитро Захаров