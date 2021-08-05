Науковці вважають, що "дельта плюс" може виявитися ще більш небезпечним, ніж "дельта".

В Південній Кореї виявлено перші два випадки нового варіанту коронавірусу - так званий штам - "дельта плюс".

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на корейський центр контролю та запобігання захворюванням.

Зазначається, що мова йде про підвид "дельта-штаму" COVID, який відрізняється мутацією шипового білка під назвою K417N. таку ж мутацію виявили у штаму "бета".

На сьогодні повідомлень про "дельту плюс" було небагато. Випадки цього штаму зафіксовані у Великій Британії, Португалії та Індії.

У Південній Кореї "дельту плюс" вперше виявили у 40-річного чоловіка, який останнім часом не подорожував. Джерело його зараження зараз встановлюється.

Влада протестувала 280 осіб, які контактували із зараженим. Серед них лише його син отримав позитивний результат на "дельту".

Другий випадок нового штаму був виявлений у чоловіка, який нещодавно повернувся з США. Хворий перед поїздкою був вакцинований двома дозами препарату AstraZeneca.

Деякі науковці вважають, що "дельта плюс" може виявитися ще більш трансмісивним, ніж штам "дельта", який вже витіснив звичайний коронавірус у багатьох країнах. Ведуться дослідження ефективності вакцин проти нової мутації.

На сьогодні в Південній Кореї першу дозу вакцини від COVID отримали 20 мільйонів людей, або 39% населення країни. При цьому лише 14% отримали дві дози.

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Автор: Дмитро Захаров