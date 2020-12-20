ВООЗ перебуває у тісному контакті з британським урядом з приводу виявлення нового різновиду коронавірусу.
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«Ми тримаємо близький контакт з посадовцями Великої Британії щодо нового різновиду вірусу COVID19. Вони продовжуватимуть ділитись інформацією та результатами досліджень. Ми будемо тримати у курсі держави-учасники за мірою того, як будемо дізнаватись більше про характеристики різновиду вірусу та будь-які наслідки», - вказано в повідомленні організації в Twitter.
Водночас організація закликає людей дотримуватись усіх правил запобігання поширенню вірусу та виконувати вказівки національних урядів.
Водночас прем`єр Великої Британії Борис Джонсон в своєму Twitter написав, що через новий різновид вірусу ризики підвищились, тож країні доведеться відмовитись від планів на Різдво.
Як повідомляє ТСН, на брифінгу Джонсон заявив, що новий вірус може бути на 70% більш заразним.
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