Дитина виявила таку знахідку під час прогулянки пляжем.

На південному узбережжі Уельсу 10-річна Теган під час літнього відпочинку помітила п'ять величезних слідів, які, на думку експертів з динозаврів, є слідами каметолії, яка жила тут понад 200 мільйонів років тому. Палеонтологи вважають, що сліди, відстань між якими становить 75 см, залишила велика травоїдна тварина з пізнього тріасового періоду, і наразі вони намагаються це підтвердити, пише BBC.

Водночас куратор палеонтологічного відділу Національного музею Уельсу Сінді Хоуеллс зазначила, що вона "майже впевнена, що це справжні відбитки динозаврів".

"У нас є п'ять відбитків, і ми говоримо про півтора-три чверті метра між кожним з них. Ці сліди настільки великі, що це має бути тип динозавра, який називається зауроподоморфним", - наголосила вона. Відео дня

У BBC уточнили, що дівчинка виявила таку знахідку неподалік від місця, де колись жила її мама.

"Це було так круто і захоплююче. Ми просто шукали, що ми можемо знайти, ми не думали, що знайдемо щось. Ми виявили, що це були великі ями, схожі на сліди динозаврів, тож мама зробила кілька фотографій, надіслала їх до музею, і виявилося, що вони належали довгошиїм динозаврам", - розповіла Теган.

Своєю чергою експерт з динозаврів Сінді Хоуеллс, яка вже 40 років працює в цій частині Великої Британії, стверджує, що послідовний малюнок кроків переконав її у тому, що вони справжні.

"Якби це були випадкові отвори, ми б насторожилися, але оскільки ми бачимо ліву ногу, праву ногу, а потім ліву і ще одну праву... між ними є постійна відстань. Це досить значна знахідка - кайф, який ви отримуєте, коли хтось зв'язується з нами з певною знахідкою динозавра, просто дивовижний", - зауважила експерт.

Водночас мама дівчинки Клер була рада, що їхні здогадки виявилися правильними.

"Важко усвідомити, що ти ходиш тим самим пляжем, де сотні мільйонів років тому була якась величезна доісторична тварина. Ви можете витратити все життя на пошуки скарбів динозаврів, тому те, що це сталося з Теган у такому віці, - це чудово", - сказала вона.

Інші цікавинки про динозаврів

Як писав УНІАН, у Бразилії через сильні дощі вчені виявили, ймовірно, найдавніший скелет динозавра. Дослідники кажуть, що вони можуть мати вік близько 233 мільйонів років.

"Це одна з найстаріших знахідок у світі", - розповів Родріго Мюллер з Федерального університету Санта-Марія в інтерв'ю місцевому інформаційному агентству Agência Brasil.

Також повідомлялось, що дослідники відкрили новий вид динозаврів, які могли жити під землею.

"Новий динозавр, Fona [/Foat'NAH/] herzogae (Фона), жив 99 мільйонів років тому на території сучасного штату Юта. У той час ця територія була великою заплавною екосистемою, затиснутою між берегами величезного внутрішнього океану на сході та діючими вулканами і горами на заході. Це було тепле, вологе, мулисте середовище з численними річками, що протікали через нього", - зазначили у виданні SciTechDaily.

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