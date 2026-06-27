В Іспанії археологи виявили ритуальну 'колісницю богів' віком 2500 років (фото)

Дослідники вважають, що колісниця могла відігравати певну роль у ритуальних бенкетних церемоніях.

В Іспанії під час розкопок стародавнього поселення Касас-дель-Туруньюело, однієї з головних пам’яток тартеської цивілізації, археологи виявили унікальну бронзову церемоніальну колісницю, що датується V століттям до нашої ери.

Як пише heritagedaily.com, колісницю знайшли у святилищі в ритуальній зоні поселення. Там же раніше дослідники знайшли вівтар у формі бичачої шкури.

Збереглася лише половина колісниці, включаючи два колеса та частину основного корпусу. Однак експерти відзначають надзвичайно високий рівень декоративної деталізації та складні методи металообробки, зокрема, складання безлічі бронзових компонентів із залізними деталями.

Відео дня

"Це одна з найзначніших знахідок, зроблених на сьогоднішній день на цій ділянці", – сказала Естер Родрігес, співкерівниця проекту розкопок.

Колісницю прикрашають зображення Ахелоя, річкового бога, широко відомого в грецькій та етруській традиціях, а також грифонів, розташованих по обидва боки конструкції. Дві фігури, схожі на Атласа, підтримують корпус колісниці, надаючи їй додаткового символічного та релігійного значення.

Дослідники вважають, що колісниця могла відігравати певну роль у ритуальних бенкетних церемоніях. Її виявили поруч із будівлею, яку археологи ідентифікували як банкетний зал, що підтверджує теорію про те, що вона була пов’язана з останнім церемоніальним бенкетом, проведеним перед навмисним закриттям будівлі наприкінці V століття до н. е.

Поруч також знайшли багату колекцію імпортних предметів розкоші. Серед знахідок – вишукана кераміка з грецького регіону Аттика, єгипетська алебастрова посудина та майстерно вирізані предмети зі слонової кістки, прикрашені зображеннями воїнів, тварин і рослин.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Нідерландах робітники, які готували ділянку до будівництва, знайшли один із найбільших комплексів римських лазень, які коли-небудь виявляли на території країни.

Вас також можуть зацікавити такі новини: