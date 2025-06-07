Вони були заселені приблизно до 1100 років тому, коли багато міст майя в регіоні завалилися / фото Міністерство культури і спорту Гватемали

Археологи виявили рештки трьох міст майя в джунглях Петен у Гватемалі: вони розташовані на відстані близько 5 кілометрів одне від одного і розташовані у формі трикутника.

Як пише Live Science, міста були заселені в період, який археологи називають "середнім докласичним", що стався приблизно між 1000 і 400 роками до н.е. Їх було заселено приблизно до 1100 років тому, коли багато міст майя в регіоні завалилися.

Зазначається, що найважливішим із трьох міст є місце, яке археологи називають "Лос Абуелос", що означає "дідусі та бабусі". Ця назва походить від двох кам'яних скульптур, знайдених на цьому місці: одна з них зображує чоловіка, а інша - жінку. Вважається, що вони зображують предків тих, хто жив на цьому місці.

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На думку вчених, місто, можливо, було церемоніальним центром для тих, хто жив у цьому районі. Лос Абуелос процвітав у періоди середнього докласичного періоду (1000 р. до н.е. - 400 р. до н.е.) і пізнього докласичного періоду (400 р. до н.е. - 300 р. н.е.), перш ніж його закинули й знову заселили в період пізнього класичного періоду (600-900 р. н.е.).

У заяві Міністерства культури і спорту Гватемали в перекладеній заяві йдеться про те, що в ньому є астрономічний комплекс з будівлями, розташованими таким чином, щоб сонцестояння і рівнодення можна було точно реєструвати. На місці було знайдено рештки людського поховання, а також рештки двох кішок, керамічні посудини, мушлі та наконечники стріл.

Цікаво, що археологи виявили вівтар у формі жаби і гравіровану кам'яну плиту, відому як стела. Після того, як майянський напис на стелі буде розшифрований, він може надати більше інформації про місце та людей, які там жили.

Фото Міністерство культури і спорту Гватемали

"Ще одне нещодавно знайдене місто, яке археологи назвали "Петнал", має піраміду заввишки 33 метри. Верхівка піраміди плоска і має кімнату, в якій зберігаються залишки фресок на її стінах. Червоний, білий і чорний кольори фресок все ще можна побачити, але необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, що саме зображено на фресках", - сказано в заяві.

Зазначається, що Петнал, імовірно, був політичним центром. Там також було знайдено вівтар у формі жаби. Жаба сприймається як символ родючості та відродження в міфології майя. Такі вівтарі були знайдені і в інших місцях проживання майя і, імовірно, використовувалися в ритуалах.

Третє, нещодавно знайдене місто, яке археологи охрестили "Камбраяль", має мережу каналів, які беруть початок у водосховищі на вершині палацу, ідеться в заяві. Основною метою каналів, можливо, було видалення відходів. Меган О'Ніл, доцент кафедри історії мистецтв в Університеті Еморі, яка не брала участі в розкопках, сказала:

"Особливо цікаво дізнатися про місце Лос-Абуелос. Кам'яні скульптури, знайдені на місці, "особливо зворушливі і схожі на багато інших прикладів того, як люди майя робили підношення важливим скульптурам і спілкувалися зі своїми предками, взаємодіючи зі скульптурами з минулого".

Вона зазначила, що було важливо, щоб археологи знайшли залишки неушкоджених керамічних посудин під час своїх розкопок. У минулому цей регіон був сильно розграбований, і кераміка, виготовлена стародавніми майя, була вивезена і продана на міжнародному ринку.

"Нові знахідки можуть допомогти відновити зв'язок предметів у приватних і музейних колекціях із місцями їхнього походження та зберігання, допомагаючи повернути пам'ять до цієї кераміки, до цих місць і до народу майя, який живе в цьому регіоні та по всьому світу", - додала О'Ніл.

Цікаво, що відкриття трьох міст, поряд з іншими нещодавно знайденими місцями в регіоні, були зроблені групою археологів зі Словаччини та Гватемали. Вони були частиною Археологічного проєкту Уашактун (PARU), який шукає руїни майя недалеко від міста майя Уашактун. З 2009 року PARU виявив 176 місць, хоча тільки 20 були розкопані.

Новини про вивчення майя

Скелети, знайдені в руїнах стародавнього міста Копан у Гондурасі, дали ключі до розгадки краху цивілізації майя. Місто, яке тепер є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, процвітало в класичний період майя між третім і десятим століттями нашої ери.

Попередні дослідження показали, що протягом чотирьох століть воно було великим містом-перехрестям, яке з'єднувало нижню частину Центральної Америки з Південною Америкою.

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