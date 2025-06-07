Археологи виявили вівтар у формі жаби і гравіровану кам'яну плиту, відому як стела.

Археологи виявили рештки трьох міст майя в джунглях Петен у Гватемалі: вони розташовані на відстані близько 5 кілометрів одне від одного і розташовані у формі трикутника.

Як пише Live Science, міста були заселені в період, який археологи називають "середнім докласичним", що стався приблизно між 1000 і 400 роками до н.е. Їх було заселено приблизно до 1100 років тому, коли багато міст майя в регіоні завалилися.

Зазначається, що найважливішим із трьох міст є місце, яке археологи називають "Лос Абуелос", що означає "дідусі та бабусі". Ця назва походить від двох кам'яних скульптур, знайдених на цьому місці: одна з них зображує чоловіка, а інша - жінку. Вважається, що вони зображують предків тих, хто жив на цьому місці.

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На думку вчених, місто, можливо, було церемоніальним центром для тих, хто жив у цьому районі. Лос Абуелос процвітав у періоди середнього докласичного періоду (1000 р. до н.е. - 400 р. до н.е.) і пізнього докласичного періоду (400 р. до н.е. - 300 р. н.е.), перш ніж його закинули й знову заселили в період пізнього класичного періоду (600-900 р. н.е.).

У заяві Міністерства культури і спорту Гватемали в перекладеній заяві йдеться про те, що в ньому є астрономічний комплекс з будівлями, розташованими таким чином, щоб сонцестояння і рівнодення можна було точно реєструвати. На місці було знайдено рештки людського поховання, а також рештки двох кішок, керамічні посудини, мушлі та наконечники стріл.

Цікаво, що археологи виявили вівтар у формі жаби і гравіровану кам'яну плиту, відому як стела. Після того, як майянський напис на стелі буде розшифрований, він може надати більше інформації про місце та людей, які там жили.

"Ще одне нещодавно знайдене місто, яке археологи назвали "Петнал", має піраміду заввишки 33 метри. Верхівка піраміди плоска і має кімнату, в якій зберігаються залишки фресок на її стінах. Червоний, білий і чорний кольори фресок все ще можна побачити, але необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, що саме зображено на фресках", - сказано в заяві.

Зазначається, що Петнал, імовірно, був політичним центром. Там також було знайдено вівтар у формі жаби. Жаба сприймається як символ родючості та відродження в міфології майя. Такі вівтарі були знайдені і в інших місцях проживання майя і, імовірно, використовувалися в ритуалах.

Третє, нещодавно знайдене місто, яке археологи охрестили "Камбраяль", має мережу каналів, які беруть початок у водосховищі на вершині палацу, ідеться в заяві. Основною метою каналів, можливо, було видалення відходів. Меган О'Ніл, доцент кафедри історії мистецтв в Університеті Еморі, яка не брала участі в розкопках, сказала:

"Особливо цікаво дізнатися про місце Лос-Абуелос. Кам'яні скульптури, знайдені на місці, "особливо зворушливі і схожі на багато інших прикладів того, як люди майя робили підношення важливим скульптурам і спілкувалися зі своїми предками, взаємодіючи зі скульптурами з минулого".

Вона зазначила, що було важливо, щоб археологи знайшли залишки неушкоджених керамічних посудин під час своїх розкопок. У минулому цей регіон був сильно розграбований, і кераміка, виготовлена стародавніми майя, була вивезена і продана на міжнародному ринку.

"Нові знахідки можуть допомогти відновити зв'язок предметів у приватних і музейних колекціях із місцями їхнього походження та зберігання, допомагаючи повернути пам'ять до цієї кераміки, до цих місць і до народу майя, який живе в цьому регіоні та по всьому світу", - додала О'Ніл.

Цікаво, що відкриття трьох міст, поряд з іншими нещодавно знайденими місцями в регіоні, були зроблені групою археологів зі Словаччини та Гватемали. Вони були частиною Археологічного проєкту Уашактун (PARU), який шукає руїни майя недалеко від міста майя Уашактун. З 2009 року PARU виявив 176 місць, хоча тільки 20 були розкопані.

Новини про вивчення майя

Скелети, знайдені в руїнах стародавнього міста Копан у Гондурасі, дали ключі до розгадки краху цивілізації майя. Місто, яке тепер є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, процвітало в класичний період майя між третім і десятим століттями нашої ери.

Попередні дослідження показали, що протягом чотирьох століть воно було великим містом-перехрестям, яке з'єднувало нижню частину Центральної Америки з Південною Америкою.

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