Михайло Федоров зазначив, що всього нарахували близько 1,2 мільйона ветеранів.

На порталі "Дія" незабаром з'являться нові сервіси. Їх розробляють спеціально для ветеранів.

Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

За його словами, нові сервіси мають намір запустити вже у 2022 році. При цьому він вказав, що ветеранам, які вже є в реєстрах, стане доступною інформація про їх статус і пільги.

"Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі чинні державні реєстри, а їх близько 16", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКабмін у бюджеті на 2022 рік виділив 5,5 мільярда гривень для переселенців: на що підуть грошіФедоров вказав, що надалі планують створювати нові сервіси для ветеранів, а також надати їм можливість скористатися перевагами "Дії".

Також міністр зазначив, що в Україні понад 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом з воїнами Другої світової війни, членами сімей загиблих, учасниками бойових дій на територіях інших держав – близько 1,2 мільйона.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителям пенсійного віку з тимчасово окупованих територій дозволять проходити ідентифікацію віддалено за допомогою програми "Дія".

Автор: Анастасія Горбачова