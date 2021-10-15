На порталі "Дія" незабаром з'являться нові сервіси. Їх розробляють спеціально для ветеранів.
Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
За його словами, нові сервіси мають намір запустити вже у 2022 році. При цьому він вказав, що ветеранам, які вже є в реєстрах, стане доступною інформація про їх статус і пільги.
"Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі чинні державні реєстри, а їх близько 16", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожКабмін у бюджеті на 2022 рік виділив 5,5 мільярда гривень для переселенців: на що підуть грошіФедоров вказав, що надалі планують створювати нові сервіси для ветеранів, а також надати їм можливість скористатися перевагами "Дії".
Також міністр зазначив, що в Україні понад 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом з воїнами Другої світової війни, членами сімей загиблих, учасниками бойових дій на територіях інших держав – близько 1,2 мільйона.
Як раніше повідомляв УНІАН, жителям пенсійного віку з тимчасово окупованих територій дозволять проходити ідентифікацію віддалено за допомогою програми "Дія".