Компанія не називає точні розміри робота.

Японська компанія Man-Machine Synergy Effectors показала прототип великого людиноподібного робота з руками та головою.

Читайте такожУ Китаї створили м'якого робота, здатного працювати на дні Маріанської западини (фото, відео)Як пише N+1, робот управляється за допомогою VR-стенду за принципом: оператор рухає руками, а стенд конвертує ці рухи в аналогічні рухи робота.

Компанія не називає точні розміри робота. Відзначається, що він у 2-3 рази вище людини.

На кожній руці у робота є три пальці, за допомогою яких він може вистачати предмети.

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Автор: Катерина Шварц