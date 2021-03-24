Робот управляється за допомогою VR-стенду / скріншот
Японська компанія Man-Machine Synergy Effectors показала прототип великого людиноподібного робота з руками та головою.
Читайте такожУ Китаї створили м'якого робота, здатного працювати на дні Маріанської западини (фото, відео)Як пише N+1, робот управляється за допомогою VR-стенду за принципом: оператор рухає руками, а стенд конвертує ці рухи в аналогічні рухи робота.
Компанія не називає точні розміри робота. Відзначається, що він у 2-3 рази вище людини.
На кожній руці у робота є три пальці, за допомогою яких він може вистачати предмети.
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