Вчені дійшли висновку, що радіаційне опромінення, яке отримали батьки, не впливає на дітей, яких вони зачали в майбутньому.

Отримана ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції радіація не завдала "додаткової шкоди ДНК" їхніх дітей.

Про це із посиланням на результати нового дослідження повідомляє ВВС.

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Як зазначається, вчені вивчали геноми дітей, зачатих в період з 1987 по 2002 роки, а також геноми їхніх батьків - ліквідаторів аварії на ЧАЕС або тих, хто в момент аварії мешкав у 70-кілометровій зоні навколо станції.

У дітей дослідники не виявили мутацій, які могли б бути наслідком радіаційного опромінення їхніх батьків.

За словами професора Джеррі Томас з Імперського коледжу Лондона, нові дані свідчать, що "навіть, коли люди отримували відносно високі дози радіації, це ніяк не впливало на майбутнє їхніх дітей".

"Ми подивилися на геноми матері і батька, а потім на геном дитини. Витратили 9 місяців на пошук будь-яких сигналів про те, що серед цих мутацій є ті, що пов'язані радіаційним впливом на батьків. І так і не змогли нічого знайти".

Це, за словами вчених, означає, що радіаційне опромінення, яке отримали батьки, не впливає на дітей, яких вони зачали в майбутньому.

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Автор: Катерина Лиманська