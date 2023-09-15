Вся матерія, і звичайна, і темна, займають лише третину маси Всесвіту.

Науковці давно намагались підрахувати, скільки ж насправді матерії у Всесвіті.

Як пише Phy, автори нового дослідження припустили, що вся матерія у Всесвіті складається з двох частин. Звичайна або баріонна матерія становить приблизно 20% всієї матерії. Науковці пояснюють, що це те, з чого складаємося ми, наша планета, зірки і галактики та всі відомі частинки, що наповнюють космос.

Також є темна матерія, на яку припадає 80%. Хоча її природа все ще невідома, вона, найімовірніше, складається з поки що не виявлених частинок.

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Для того, щоб з'ясувати, скільки вся матерія займає місця у Всесвіті, науковці використали метод, що добре зарекомендував себе. Вони досліджували це питання за допомогою галактик. Більш масивні скупчення містять більше галактик. Їхню кількість у кожному скупченні можна використовувати як спосіб непрямого визначення загальної маси скупчення. Після цього вчені провели порівняння кількості та маси скупчень галактик на одиницю об'єму з передбаченнями моделювання.

У результаті науковці отримали найкращу відповідність між спостереженнями та даними моделювання, яка становила 31% матерії із загальної кількості матерії та енергії у Всесвіті. Це значення добре узгоджується з даними спостережень за реліктовим випромінюванням, яке залишилося після народження космосу. Таким чином астрономи виявили, що вся матерія, і звичайна, і темна, займають лише третину маси Всесвіту, а решта 69% — темна енергія, яка є не менш загадковою за своєю природою, ніж темна матерія.

Інші новини про космос

Нещодавно астрономи зафіксували ударні хвилі від неймовірно потужного вибуху у Всесвіті, а також вперше знайшли поза Сонячною системою полярне сяйво.

Повідомлялось, що Сонце раптово здивувало вчених: зроблено неймовірне відкриття, яке вражає. Крім того, астрономи засікли дивний сигнал з космосу, який повторюється кожні 22 хвилини.

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