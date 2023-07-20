Джерело цього сигналу досі точно не встановлено.

У нашій галактиці виявлено об'єкт, який випромінює дивні радіосигнали. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

Дивний радіосигнал виходить з точки на відстані 15 тисяч світлових років від нас. Вчені припускають, що його може випускати невідомий досі тип зірки.

Незвичайний космічний об'єкт під назвою GPM J1839-10 випромінює радіохвилі кожні 22 хвилини. Це неймовірно повільно порівняно з іншими джерелами пульсуючих радіохвиль. Більш того, виявилося, що вчені записували його понад 30 років, проте досі йому вдавалося вислизати від нашої уваги.

Відео дня

Наразі вчені припускають, що джерелом дивного радіосигналу, який триває близько 5 хвилин, є магнетар з дуже повільним обертанням. Якщо це так, то це суперечить даним, якими володіє сучасна наука.

"Якщо припустити, що це магнетар, цей об'єкт не повинен випромінювати радіохвилі. Але ми їх бачимо. І ми говоримо не лише про невеликий спалах радіовипромінювання. Він випускає хвилі вже принаймні 33 роки. Який би механізм не стояв за цим, він надзвичайний", - кажуть дослідники.

Дивні сигнали з космосу

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня стало відомо, що вчені зафіксували дивний радіосигнал з космосу, який періодично повторювався. Вдалося встановити, що він походить від скелястої екзопланети розміром із Землю.

Також вчені засікли 25 дивних сигналів з космосу, які продовжують повторюватися. Жодна із запропонованих на сьогоднішній день теорій не може повністю пояснити всі властивості сплесків або їх джерел.

Вас також можуть зацікавити новини: