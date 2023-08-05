За цей "загублений" час могло статися дуже багато чого.

Астрономи виявили, що вік нашої Сонячної системи більший, ніж вважалося раніше. Це важливо для розуміння еволюції нашої планетарної системи, а саме - таких її окремих складових, як планети.

Про це йдеться у новому дослідженні метеоритів, пише IFLScience.

Після народження Сонця з туманності із газу та пилу навколо залишилося дуже багато уламків. Саме вони в кінцевому підсумку злилися в планети, астероїди і комети. Водночас метеорити є уламками астероїдів, які потрапляють на планети. Вивчення їхнього хімічного складу дає змогу зрозуміти, коли вони з'явилися. Це також може вказувати на те, коли з'явилися "будівельні блоки" нашої Сонячної системи.

Відео дня

В результаті нового дослідження науковці виявили, що наша Сонячна система приблизно на 1,1 млн років старша, ніж вважалось раніше. Тобто їй не 4,5673 млрд років, а 4,5684 млрд років плюс-мінус 240 тисяч років. Хоча це може здаватись незначним часовим розривом у межах Всесвіту, але за мільйон років еволюції може статися дуже багато чого.

Зазначається, що попередня оцінка ґрунтувалася на співвідношеннях ізотопів свинцю в багатих на алюміній мінералах. Однак співвідношення алюмінію було більш суперечливими, що вказувало на те, що склад первинної туманності був не скрізь однаковим. Як пояснили вчені, це створювало проблеми, оскільки для того, щоб туманність стала неоднорідною, мали статися дуже сильні спалахи на Сонці або поруч мала вибухнути наднова.

Автори нового дослідження переконані, що виявлені в хімічному складі метеоритів суперечності можуть залежати від процесів нагріву, який зазнали багаті алюмінієм мінерали.

Інші новини з космосу

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені зафіксували найбільш високоенергетичні сонячні проміні, походження яких залишається загадкою.

2 серпня на Сонці зафіксували спалах, який був спрямований на Землю. Очікується, що геомагнітне збурення почнеться 4-5 серпня.

У далекій Сонячній системі астрономи знайшли докази можливих планет-близнюків на одній орбіті. Для цього вони використовували великий міліметровий радіотелескоп.

Вас також можуть зацікавити новини: