Антитіло 35B5 отримали з крові пацієнта, який переніс хворобу у важкій формі.

Вчені Інституту вірусології та Медичної школи Чжуншань в Гуанчжоу (Китай) відкрили моноклональне антитіло 35B5 для розробки універсальної вакцини проти COVID-19. За їхніми словами, воно може ефективно нейтралізувати різні штами коронавірусу.

Про це повідомляє профільний ресурс bioRxiv.

Антитіло 35B5 отримали з крові пацієнта, який переніс хворобу у важкій формі. Його вдалося виявити в межах досліджень із застосуванням кріоелектронного мікроскопа. Воно діє тільки на унікальну частину коронавірусу, яка не змінюється в процесі мутації.

Вчені кажуть, що на основі цього моноклонального антитіла можна буде створити універсальну вакцину, яка буде захищати від різних штамів, в тому числі від недавно виявленого "Омікрона".

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка днями закликала не закривати кордони через новий штам коронавірусу "Омікрон", тепер рекомендує людям старше 60 років, а також невакцинованим громадянам і людям зі слабким імунітетом тимчасово відмовитися від подорожей.

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Автор: Марта Гичко