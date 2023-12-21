Біотехнологічна компанія вживає заходів, щоб повернути тасманійського вовка до життя.

Біотехнологічна компанія з Далласа Colossal Biosciences оголосила про створення Консультативного комітету з відродження вимерлих тилацинів Тасманії. Тилацин - широко відомий як тасманійський вовк. Це вищий хижак, що мешкав на Тасманії, в Австралії і Новій Гвінеї, повідомляє Newsweek.

Як повідомляється, це один з трьох видів, які компанія прагне повернути до життя, і єдиний хижак. Інші види - шерстистий мамонт і птах додо.

Тилацин був одним з найбільш знакових видів Австралії і єдиним сумчастим хижаком країни, але його популяція різко скоротилася через полювання з боку людей і конкуренції з Дінго. Незважаючи на зникнення з материка принаймні 2000 років тому, цей вид зберігся на острові Тасманія.

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Однак маленький хижак зіткнувся з погрозами з боку собак і переслідуванням з боку європейських поселенців. Тилацин був оголошений вимерлим у 1986 році, а останній відомий вид помер 87 років тому.

Відновлюючи єдиного хижака Тасманії, Colossal Biosciences сподівається знову повернути екосистему в природний баланс. До складу комітету входять члени місцевих органів влади, представники аборигенів, лідери галузі, приватні землевласники, представники університетів і громадськість в цілому.

Повернення тилацину є важливим кроком у забезпеченні біорізноманіття та збереженні Тасманії для майбутніх поколінь, впевнені вчені.

Минулого року компанія Colossal Biosciences оголосила про свої плани щодо повернення тилацину в дику природу і зробила численні кроки, щоб зробити його нове життя реальністю. Офіційної дати, коли можна очікувати народження дитинчат тилацину, немає, хоча компанія заявила, що дитинчата мамонта повинні народитися в 2028 році, а незабаром за ними можуть піти дитинчата тилацину.

Тасманійський вовк - що про нього відомо

Тилацин, сумчастий вовк або тасманійський вовк - вимерлий вид хижих сумчастих ссавців, повністю знищений людиною в 1930-х роках. Його природний ареал до появи людини охоплював більшу частину Австралазії: всю Австралію і острови Нова Гвінея і Тасманія. Після появи в Австралії і на Новій Гвінеї аборигенів і завезених ними собак Дінго, вимер скрізь, крім Тасманії, де зберігся до прибуття європейців, якими був винищений остаточно.

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