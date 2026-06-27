Вчені знайшли добре збережені останки крихітного динозавра

Зразок, знайдений у знаменитій формації Цзюфотан у провінції Ляонін, зберіг не лише майже повний скелет, а й численні сліди оперення.

Крихітний пернатий динозавр, що мешкав на території сучасного північно-східного Китаю близько 120 мільйонів років тому, надає дослідникам нові відомості про ключовий етап еволюції динозаврів. Про це пише Daily Galaxy.

Чудово збережена скам’янілість, виявлена в одному з найбагатших родовищ копалин у світі, демонструє поєднання ознак, які рідко зустрічаються в однієї тварини.

Зразок, знайдений у знаменитій формації Цзюфотан у провінції Ляонін, зберіг не лише майже повний скелет, а й значні сліди оперення. Описаний палеонтологом доктором Сінь Сюй з Китайської академії наук новий вид, Changzhousaurus sinensis, поповнив список пернатих динозаврів, виявлених на північному сході Китаю, який постійно зростає.

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Зазначається, що кілька особливостей, які збереглися в скам’янілості, відрізняють її від багатьох близьких родичів, надаючи новий матеріал для триваючих дискусій про ранню еволюцію птахоподібних динозаврів.

Маленький динозавр із великим значенням

Маючи довжину всього 34 сантиметри, Changzhousaurus sinensis був напрочуд маленьким динозавром. Проте його анатомія поєднує в собі риси, характерні для кількох гілок родини птахоподібних динозаврів.

За словами доктора Сінь Сюй, цей вид, ймовірно, був одним із перших представників лінії дейноніхозаврів – групи, до якої входять дромеозаври та троодонтиди. Ці тварини належали до ширшої групи Pennaraptora, яка також включає авіалів та кілька інших ліній пернатих динозаврів. Він сказав:

"Pennaraptora включає в себе кілька нещодавно виявлених невеликих клад (наприклад, Unenlagiinae, Microraptorinae, Scansoriopterygidae, Anchiornithinae та Halszkaraptorinae), а також чотири давно відомі основні групи (тобто Oviraptorosauria, Dromaeosauridae, Troodontidae та Avialae)".

Важливо, що це відкриття стало можливим у той час, коли вчені продовжують вивчати взаємозв’язки між цими групами. Як повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі Vertebrata PalAsiatica, скам’янілості, знайдені за останні тридцять років, значно розширили знання про еволюцію пеннарапторів, виявивши пернаті види з дивовижною різноманітністю будови тіла, способу життя та адаптацій.

Хвіст, який одразу кидається в очі

Найбільш вражаючою особливістю Changzhousaurus sinensis є його хвіст. Дослідники виявили близько 16 подовжених хвостових пір’їн, кожна з яких надзвичайно довга порівняно з розміром тіла динозавра.

Згідно зі статтею, довжина пір’я досягала приблизно в чотири рази більшої довжини, ніж стегнова кістка тварини. Це співвідношення перевищує те, що було задокументовано у подібних динозаврів, і надає хвосту зовнішню схожість із декоративним демонстраційним пір’ям павича.

Зазначається, що сама скам’янілість надзвичайно добре збереглася. Знайдена на плиті та контрплиті, вона включає в себе майже повний скелет, а також великі відбитки пір’я на більшій частині тіла. Такий рівень збереження дозволив дослідникам детально вивчити хвостове пір’я.

Величезні крила та чотирикрила будова тіла

Цікаво, що хвіст був не єдиною незвичайною особливістю. Динозавр також мав незвично великі крила для свого розміру. Як пояснюється в дослідженні доктора Сюй, основні махові пір’я мали довжину близько 12 сантиметрів, що пропорційно більше, ніж у інших відомих непташиних пеннарапторів. У дослідженні зазначається, що розмір пір’я крил і довжина рук, можливо, не завжди розвивалися разом.

Дослідники також виявили великі пір’я, прикріплені до лап. Це підтверджує припущення про те, що деякі птахоподібні динозаври мали чотирикрилу будову тіла, причому оперені передні та задні кінцівки вносили свій внесок у їхній загальний вигляд. Доктор Сюй написав:

"Це відкриття підкреслює складність ранньої еволюції пеннарапторів і порушує низку концептуальних та методологічних питань у дослідженнях пеннарапторів".

Новини археології

У районі Аль-Гураїфи в центральному Єгипті археологи виявили один із таких складних похоронних ландшафтів: цвинтар Нового царства з висіченими в скелі гробницями, муміями, амулетами, статуями, канопами та довгим папірусом, що містить розділи або заклинання з традиції "Книги мертвих".

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