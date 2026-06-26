Археологи знайшли загублену 'Книгу мертвих', поховану на єгипетському кладовищі

Єгипетські чиновники назвали цей сувій першим повним папірусом, знайденим у районі Аль-Гураїфи.

Стародавні єгиптяни будували поховання для потойбічного світу з такою ж серйозністю, як і для цього світу: канопи для збереження органів, амулети для захисту, статуетки ушабті для позначення праці в загробному житті, а для деяких - похоронні папіруси із заклинаннями з того, що сучасні вчені називають "Книгою мертвих". Про це пише Popular Mechanics.

У районі Аль-Гураїфи в центральному Єгипті археологи виявили один із таких складних похоронних ландшафтів: кладовище Нового царства, про яке було оголошено у 2023 році, з висіченими у скелі гробницями, муміями, амулетами, статуями, канопами та довгим папірусом, що містить розділи або заклинання з традиції "Книги мертвих".

Єгипетські чиновники назвали сувій першим повним папірусом, знайденим у районі Аль-Гураїфи, і заявили, що він перебуває в хорошому стані. Мустафа Вазірі, тодішній генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей Єгипту, підтвердив це у першій заяві міністерства.

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Цікаво, що кладовище належить до Нового царства, приблизно до 1550–1070 років до н. е., і більш обширна територія розкопок не обмежувалася лише цією однією знахідкою. Сучасні джерела описували безліч висічених у скелях гробниць і називали імена кількох осіб, пов’язаних із похоронним ландшафтом, зокрема Нані або Нані, Та-де-Іса або Таджі Іст та Джехуті-Мес. Папірус, як і раніше, привернув найбільшу увагу, частково тому, що, як повідомляється, його було знайдено в контексті поховання, а частково тому, що довгі, добре збережені рукописи "Книги мертвих" трапляються не щодня.

У звітах довжина папірусу оцінюється приблизно в 13–18 метрів, залежно від джерела. Лара Вайс, генеральний директор Музею Рьомера та Пеліцеуса в Німеччині, сказала:

"Якщо він такий довгий і добре збережений, [то це] безперечно, чудова й цікава знахідка".

Фой Скалф, єгиптолог із Чиказького університету, розповів, що знайти копію в гробниці, де вона була спочатку похована, - "дуже рідкісне явище", хоча без фотографій та офіційного опису тексту важко підтвердити деталі знахідки.

Зазначається, що книга, яку правильніше перекладати як "Книга про вихід у день", відігравала ключову роль у давньоєгипетській культурі. Будь-які екземпляри тексту дають дослідникам уявлення про давньоєгипетську релігію та вірування щодо загробного життя, згідно з даними Американського дослідницького центру в Єгипті.

"Книга мертвих" розкриває центральні аспекти системи вірувань стародавніх єгиптян, і, як і в багатьох галузях єгиптології, наші теорії постійно змінюються, розвиваються та адаптуються з кожним новим перекладом цього тексту", - пишуть вчені.

Раніше єгипетські чиновники заявляли, що папірус, як очікується, буде виставлений у Великому єгипетському музеї. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту повідомляє, що музей працює в тестовому режимі, а його офіційне відкриття заплановано на 3 липня 2026 року.

Цікаво, що папірус був лише одним із експонатів переповненого кладовища. У звітах того часу описуються кам’яні та дерев’яні труни, мумії, канопи, тисячі амулетів і понад 25 000 фігурок ушабті - невеликих похоронних статуеток, призначених для допомоги померлим у загробному житті. Одним із найвизначніших експонатів була гравірована та розписана труна Та-де-Іси, яку описували як дочку Ерета Хару, верховного жерця Джехуті в Аль-Ашмуніні. Поруч знаходилися дерев’яні скриньки з її канопами, повний набір статуеток ушабті та фігурка Птах-Сокара, похоронного божества.

Новини археології

Археологи виявили схованку зі стародавніми скарбами на місці Геліополіса, легендарного єгипетського міста, згаданого в біблійній історії Йосипа.

Артефакти були знайдені в гробниці Панхесі в археологічному районі Матарія міста Айн-Шамс, на території некрополя Геліополіса.

Цвинтар використовувався в Єгипті з пізнього періоду до римської епохи і аж до християнського періоду, хоча офіційні особи не назвали конкретну дату виявлення схованки.

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