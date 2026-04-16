Вчені знайшли біля річки скам'янілість, яка допомогла розгадати древню загадку

Виявлена біля річки Янцзи в Китаї скам'янілість змушує вчених переосмислити не тільки походження губок, але й методи пошуку найдавніших слідів тваринного життя. Про це пише Daily Galaxy.

Десятиліттями існувала суперечність: дослідження з використанням молекулярного годинника вказували на першу появу губок близько 700 мільйонів років тому, проте чіткі скам'янілості губок з'явилися лише близько 540 мільйонів років тому, залишаючи незрозумілу 160-мільйонну прогалину.

Важливо, що тепер цей пробіл частково подолано. Команда під керівництвом геобіолога Шухая Сяо у співпраці з Кембриджським університетом та Нанкінським інститутом геології та палеонтології описала скам'янілість губки віком 550 мільйонів років, яка точно потрапляє в цей відсутній часовий проміжок.

Відео дня

Історія цієї скам'янілості в певному сенсі настільки ж вражаюча, як і сам зразок. Шухай Сяо вперше виявив її приблизно п'ять років тому на фотографії, надісланій йому колегою.

"Я ніколи раніше нічого подібного не бачив. Майже відразу зрозумів, що це щось нове", - сказав він.

Потім команда методично провела процедуру виключення. Скам'янілість не відповідала відомим ознакам морських асцидій, морських анемонів або коралів, що залишало одну інтригуючу можливість: стародавня морська губка. Те, що зразок потім розкрив про свою ідентичність, виявилося настільки ж несподіваним. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, поверхня скам'янілості вкрита сіткою правильних коробчастих форм, кожна з яких поділяється на дрібніші повторювані одиниці.

"Цей специфічний візерунок припускає, що наша скам’яніла морська губка найбільш тісно пов’язана з певним видом скляної губки", - сказав Сяопен Ван, науковий співробітник Нанкінського інституту геології та палеонтології та Кембриджського університету.

Після цього виникло питання щодо розміру. Алекс Лю, співробітник Кембриджського університету, пояснив:

"Коли я шукав скам'янілості ранніх губок, я очікував, що вони будуть дуже маленькими. Нова скам'янілість має довжину близько 15 дюймів і відносно складну конічну форму тіла, що суперечить багатьом нашим уявленням про зовнішній вигляд ранніх губок".

Чому найраніші губки майже не залишили слідів

Цікаво, що в більш ранній роботі, опублікованій у 2019 році, Сяо та його команда вже почали досліджувати цю проблему в геологічному минулому, виявивши, що спикули губок стають дедалі більш мінералізованими у міру просування вперед по геологічній хроніці. Чим далі в минуле вони заглядали, тим більш органічними і менш мінеральними здавалися ці структури.

"Якщо екстраполювати назад, то, можливо, першими були м'якотілі істоти з повністю органічними скелетами і без будь-яких мінералів. Якщо це правда, вони не пережили б скам'яніння, за винятком дуже особливих обставин, коли швидке скам'яніння переважало над деградацією", - сказав Сяо.

У ході того ж дослідження 2019 року було виявлено один такий рідкісний випадок: окреме скам'яніння губки, що збереглося в тонкому шарі морської карбонатної породи - геологічного утворення, відомого своєю здатністю затримувати м'якотілих організмів до того, як вони розкладуться. Новий зразок з річки Янцзи є ще одним таким винятковим випадком.

"Найчастіше цей тип скам'янілостей губився в палеонтологічній літописі. Нова знахідка відкриває вікно у світ ранніх тварин до того, як у них з'явилися тверді частини тіла", - зазначив Сяо.

Знахідка, що змінює підхід вчених до пошуку раннього життя

Згідно з дослідженням, якщо перші губки були повністю м'якотілими і не мали мінеральних скелетів, то значна частина раннього тваринного життя могла зникнути, не залишивши жодних звичайних викопних слідів.

Важливо, що це усвідомлення перекладає тягар пошуку на дослідників, яким доведеться шукати незвичайне, виняткове: рідкісні геологічні середовища, де у крихких організмів був хоч якийсь шанс вижити достатньо довго, щоб бути взагалі зафіксованими. Сяо сказав:

"Це відкриття вказує на те, що, можливо, перші губки були губчастими, але не склоподібними. Тепер ми знаємо, що нам потрібно розширити свій кругозір під час пошуку ранніх губок".

Прогалина в 160 мільйонів років у літописі викопних губок ніколи не була по-справжньому порожньою. Вона була населена істотами, занадто м'якими і занадто крихкими, щоб залишити після себе що-небудь у звичайних умовах.

