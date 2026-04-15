Археологи знайшли в пустелі гігантські кам'яні 'ворота' віком 7000 років (фото)

Величезні кам'яні споруди, зведені 7000 років тому, змінюють уявлення дослідників про життя ранньої людини в Аравії. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що ці утворення, відомі як мустатили, мабуть, не мали практичного призначення, що робить їх ще більш інтригуючими.

Вперше виявлені в 2017 році за допомогою супутникових знімків, ці кам'яні споруди поширилися по півночі Аравійського півострова, особливо поблизу пустелі Нефуд. Зараз їх сотні, що свідчить про те, що будівництво в такому масштабі не було разовим явищем, а представляло собою щось більш поширене.

Відео дня

Недавні польові дослідження, проведені Хувом Гроукаттом з Інституту хімічної екології ім. Макса Планка, доповнюють картину. У дослідженні, опублікованому в журналі The Holocene, повідомляється про виявлення понад 100 нових мустатилів.

Цікаво, що на перший погляд мустатили виглядають просто. Кожен з них складається з двох товстих кам'яних платформ, з'єднаних довгими вузькими стінами, довжина яких може перевищувати 600 метрів. Стіни низькі, менше півметра, і не мають входів, що незвично для таких великих споруд.

У дослідженні відзначається явна відсутність предметів повсякденного вжитку, таких як кам'яні знаряддя, на цих стоянках, що дозволяє припустити, що ці споруди навряд чи використовувалися для утримання тварин або зберігання води. Спосіб їх будівництва досить одноманітний. Камені укладалися вертикально в землю, утворюючи контур, а потім заповнювалися дрібнішими каменями. Це свідчить про те, що різні групи використовували схожі методи будівництва, що саме по собі цікаво.

Побудовано в більш "зелений" період Аравії

Знайдене в одній із споруд деревне вугілля показує, що мустатили датуються приблизно 7000 років тому. У той час Аравія була зовсім іншою. Вона була частиною Африканського вологого періоду, коли кількість опадів була вищою, а ландшафт підтримував луки.

Важливо, що те саме дослідження показало, що цей більш "зелений" період почав згасати близько 8000 років тому, після чого регіон досить швидко висох. Таким чином, ці споруди були побудовані під час зміни навколишнього середовища. У міру погіршення умов життя громадам, можливо, доводилося адаптуватися до нових умов, навіть якщо самі мустатили не дають прямого уявлення про повсякденне життя людей.

Свідчення вказують на спільні ритуали

Археологи виявили скупчення кісток тварин усередині деяких мустатилів, включаючи кістки диких тварин, великої рогатої худоби або турів. В одному випадку камінь з геометричним візерунком був розміщений на платформі, де його було легко побачити. Х’ю Гроукатт припустив, що ці ознаки підтверджують ритуальне використання. Він заявив:

"Наша інтерпретація мустатилів полягає в тому, що це ритуальні місця, де групи людей збиралися для виконання якихось поки що невідомих соціальних дій. Можливо, це були місця жертвоприношень тварин або бенкетів".

Цікаво, що існує також інша, більш тонка ідея. Будівництво цих великих споруд вимагало від людей спільної праці. Вже одне це могло сприяти зміцненню соціальних зв'язків усередині груп.

"Відсутність очевидних утилітарних функцій у мустатилів передбачає ритуальну інтерпретацію. Фактично, мустатилі, мабуть, є одним із найдавніших відомих прикладів великомасштабних ритуальних дій, закодованих у практиці монументального будівництва та використання", - додав вчений.

Новини археології

Вас також можуть зацікавити новини: