У Китаї вчені виявили гігантський ліс на глибині 200 метрів під землею

Команда дослідників печер виявила прихований ліс глибоко всередині величезної карстової воронки на півдні Китаю – на глибині понад 200 метрів під поверхнею, пише DailyGalaxy.

Карстова воронка знаходиться недалеко від села Піньє в повіті Лее, відомому своїм незвичайним рельєфом. Відкрита воронка є однією з приблизно 30 гігантських карстових провалів, зареєстрованих у регіоні.

Ці воронки, відомі як тянькен або "небесні ями", утворюються, коли вода поступово розчиняє вапняк під землею. Такий процес може створювати величезні порожнини, які в кінцевому підсумку обвалюються, відкриваючи масивні ями.

Дослідники спустилися в карстовий провал глибиною 630 футів (192 метри), де виявили густий незайманий ліс, що простягається майже на три футбольні поля в довжину.

"Я б не здивувався, дізнавшись, що в цих печерах виявлено види, які досі ніколи не були описані або зареєстровані наукою", – зазначив Чень Лісінь, який очолював експедицію Китайської геологічної служби

Найбільше виділяються стародавні дерева, деякі з яких досягають майже 40 метрів у висоту.

Газета Washington Post зазначила, що подібні середовища можуть слугувати природними притулками для рослинного життя, дозволяючи видам еволюціонувати інакше, ніж за їх межами. Ізоляція карстової воронки допомогла зберегти цей ліс незайманим часом.

Джордж Вені з Національного інституту досліджень печер і карсту розповів Live Science, що карстові ландшафти можуть значно відрізнятися залежно від місця розташування. У Китаї вони, як правило, великі й вражаючі, з величезними карстовими воронками та входами до печер, тоді як в інших частинах світу вони можуть бути набагато менш помітними.

